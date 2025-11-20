Neige sur l’autoroute : verglas, bouchons, accidents ce jeudi soir en Bourgogne Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Du 20 au 22 novembre, de fortes perturbations météorologiques touchent une large partie du pays. Une vigilance jaune "neige et verglas" est en cours sur de nombreuses régions (Auvergne, Bourgogne Franche-Comté, des départements du Grand Est, Ain…), indique APRR dans un communiqué publié le 20 novembre 2025. Les équipes de l’opérateur autoroutier se disent "pleinement mobilisées depuis jeudi matin pour fluidifier et sécuriser la circulation sur les axes touchés par les intempéries".

APRR recommande aux automobilistes "la plus grande prudence, d’anticiper leurs trajets et de respecter les consignes de sécurité". Les usagers sont également invités à "rester informés en écoutant régulièrement les flashs info trafic d’Autoroute Info".

Trafic perturbé sur plusieurs axes

À 17 h 30, de nombreuses difficultés persistent sur le réseau du Centre-Est, en raison d’averses neigeuses et de chaussées glissantes, notamment "dans le Doubs, le Territoire de Belfort et le Jura".

A6 : verglas et bouchon de 8 km près d’Auxerre

Des "plaques de verglas et des chaussées glissantes du côté d’Auxerre" provoquent un accident en direction de Paris au km 158, avec "7 à 8 km de bouchon après la sortie 20 pour Auxerre".

A5 : trois véhicules accidentés

Un accident ralentit la circulation entre Troyes et Sens : "trois voitures accidentées sur la voie de droite" au km 74, après la sortie 19.

A36 : ralentissements près de Besançon

Un autre accident est signalé "à côté de Besançon, KM147, en direction de Mulhouse", générant "un bouchon de 2 km après la sortie 2.1".

A40 : accident vers Bourg-en-Bresse

Enfin, un accident est également en cours "vers Bourg en Bresse, direction Chamonix au niveau du 156 KM sortie 6".

Rappel des consignes de sécurité en conditions hivernales

Avant le départ : s’informer et différer si nécessaire

"Lors d’annonces de conditions difficiles, différez votre départ", souligne l’opérateur. Les automobilistes sont invités à consulter les prévisions sur voyage.aprr.fr dans l’onglet Itinéraire et trafic et à écouter les derniers flashs info trafic d’Autoroute Info.

Sur la route : rester derrière les véhicules de déneigement

L’entreprise rappelle que "le Code de la Route interdit de doubler des saleuses ou véhicules chasse-neige en action" et que "les conditions de circulation sont bien meilleures derrière les trains de déneigement". Les saleuses roulent à faible allure (…) 50 km/h et leurs opérations indiquent que "les conditions sur la chaussée peuvent être délicates".

Préparation du véhicule et comportement de conduite

APRR recommande de "vérifier l’état du véhicule et opter pour des pneus hiver (loi Montagne 2)", ainsi que d’assurer une visibilité optimale : "dénéigez, dégivrez et nettoyez le pare-brise, la lunette arrière, les vitres latérales et les optiques".

En circulation, il est conseillé d’écouter Autoroute Info (107.7 FM) et d’adapter sa conduite : "réduisez votre vitesse et augmentez la distance de sécurité" en cas de pluie, brouillard, neige ou verglas.

Pour les poids lourds

Les conducteurs sont invités à "respecter les consignes émises par les Préfectures : interdictions de circuler, limitation de vitesse et de dépassement".