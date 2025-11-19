Mercredi 19 Novembre 2025
Alerte Témoin
Nature

Neige-verglas : tous les départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Publié le 19/11/2025 - 17:13
Mis à jour le 19/11/2025 - 17:12

Météo France a placé l’ensemble des départements de la région Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune ”neige-verglas” à partir de ce mercredi après-midi jusqu’à jeudi 20 novembre 2025.

Archives novembre 2024 dans le Haut-Doubs. © Laëtitia L.
Archives novembre 2024 dans le Haut-Doubs. © Laëtitia L.

Selon les prévisions de Météo France, des chutes de neige à très basse altitude sur la plupart des massifs sont attendues.

Prudence sur la route.

météo-france neige verglas vigilance jaune

Publié le 19 novembre à 17h13 par Alexane
