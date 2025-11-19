Neige-verglas : tous les départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Après une douceur des températures observées la semaine dernière, le thermomètre devrait cette fois afficher des températures en dessous des normales de saison y compris en Franche-Comté pour cette semaine du 17 au 21 novembre. Cette chute du mercure s’accompagnera de précipitations qui pourraient donc être propices à l’arrivée de la neige en plaine pour la première fois de la saison.