Neige-verglas : tous les départements de Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune

Selon les prévisions de Météo France, des chutes de neige à très basse altitude sur la plupart des massifs sont attendues.
Prudence sur la route.
Publié le 19/11/2025 - 17:13
Mis à jour le 19/11/2025 - 17:12
Météo France a placé l’ensemble des départements de la région Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune ”neige-verglas” à partir de ce mercredi après-midi jusqu’à jeudi 20 novembre 2025.
Selon les prévisions de Météo France, des chutes de neige à très basse altitude sur la plupart des massifs sont attendues.
Prudence sur la route.
Météo France a placé l’ensemble des départements de la région Bourgogne Franche-Comté en vigilance jaune ”neige-verglas” à partir de ce mercredi après-midi jusqu’à jeudi 20 novembre 2025.
L’arrivée d’une masse d’air polaire apporte des conditions hivernales sur la France. Les températures sont en dessous des normales de saison avec des gelées parfois fortes. Elles s’accompagnent de phénomènes verglaçants et des chutes de neige sont attendues en montagne et suelques flocons pourraient faire leur apparition en plaine notamment jeudi 19 novembre 2025 en Bourgogne Franche-Comté, selon les prévisions de Météo France.
Après une douceur des températures observées la semaine dernière, le thermomètre devrait cette fois afficher des températures en dessous des normales de saison y compris en Franche-Comté pour cette semaine du 17 au 21 novembre. Cette chute du mercure s’accompagnera de précipitations qui pourraient donc être propices à l’arrivée de la neige en plaine pour la première fois de la saison.
Au revoir soleil et douceur de ce milieu de semaine ! La pluie fera son retour pour ce week-end des 15 et 16 novembre 2025. Selon les prévisions de Météo France, les éclaircies devraient être rares, alors n'hésitez pas à profiter de la moindre petite accalmie pour une petite balade.
Un spectacle céleste exceptionnel a illuminé le ciel franc-comtois ce mercredi 12 novembre, peu avant l’aube. Entre 3 et 4 heures du matin, de somptueuses aurores boréales ont été observées depuis plusieurs communes en Franche-Comté. Et elles pourraient se reproduire dans la nuit de mercredi à jeudi...
Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs". Nous vous avons sélectionné une randonnée de 8,9 km à effectuer 11 novembre 2025 au départ de la maison de la réserve à Labergement-Saint-Marie (Haut-Doubs).
Les partenaires du programme Careli organisent une table ronde le jeudi 27 novembre au Laboratoire Chrono-Environnement à Besançon. Cet événement marque une nouvelle étape pour ce programme de recherche-action engagé depuis 2019 autour de la gestion du renard roux (Vulpes vulpes).
Après deux années d’étude, Anne Vignot, présidente de Grand Besançon Métropole et Christophe Lime, vice-président en charge de l’Eau et de l’Assainissement, soumettront au débat communautaire ce jeudi 6 novembre 2025, un document stratégique sur la gestion des eaux de pluie. Objectif : anticiper les effets du changement climatique et mieux encadrer l’urbanisation.
Ce 5 novembre 2025, il sera possible de voir une lue assez particulière dite du "Castor". Ce nom, donné par les Amérindiens à une pleine lune de novembre, est également une "super lune".
Météo France a placé le département du Doubs et du Jura en vigilance jaune "pluie-inondation" dès 21h00 ce 1er novembre 2025.
Doubs Tourisme propose de nombreuses randonnées sur son site internet "Doubs Travel" et "Explore Doubs". Nous vous avons sélectionné la randonnée de 13,3 km sur le secteur de La Longeville à effectuer ce 1er novembre 2025.
Publiez gratuitement vos actualités et événements