NG Productions annonce les temps forts de la saison culturelle bisontine

NG Productions a dévoilé la programmation de sa saison 2025-2026 à Besançon. Entre humour, concerts et grandes productions, l’automne et l’année 2026 s’annoncent denses en rendez-vous.

La saison débutera le 8 octobre au Scénacle avec Lola Dubini. Le 14 octobre, Micropolis accueillera One Night of Queen. L’humour prendra ensuite le relais avec Lotfi Abdelli le 18 octobre au Scénacle, suivi par une double soirée le 24 octobre : Franjo au Grand Kursaal et Julien Santini au Petit Kursaal. Yann Marguet sera quant à lui au Grand Kursaal le 30 octobre.

Le mois de novembre mettra en avant Philippe Lellouche le 6 novembre au Petit Kursaal, Bekar le 14 novembre à La Rodia, ainsi qu’Édouard Deloignon (20 novembre) et Emma Bojan (21 novembre). La magie sera également au rendez-vous avec Giorda le 28 novembre au Scénacle.

Décembre commencera fort avec Les 10 Commandements à Micropolis le 4 décembre, suivi par Jérémy Charbonnel (6 décembre), Nora Hamzawi (9 décembre) et Caroline Estremo (18 décembre).

Une année 2026 marquée par de grands rendez-vous

Après le festival Drôlement Bien en janvier, plusieurs temps forts rythmeront le début de l’année. Le 4 février, le Grand Kursaal accueillera 12 Hommes en colère. Le lendemain, The Jeff Panacloc Company sera à Micropolis. Suivront notamment Redouane Bougheraba (25 février), Goldmen (1er mars), Yves Jamait (6 mars), Constance (7 mars), Thomas Angelvy (7 mars), Fabrice Éboué (13 mars), Félix Dhjan (19 mars), Nino Arial et Anne Roumanoff (27 mars), ainsi que La Légende de Monte Cristo le 28 mars à Micropolis.

En avril, Besançon retrouvera Élie Semoun (2 avril), Viktor Vincent (23 avril) et Vérino (30 avril).

Une dynamique confirmée

Dans son bilan de la saison précédente, NG Productions souligne qu’"après une saison exceptionnelle qui a rassemblé 280.000 spectateurs dans plus de 25 salles de l'Est de la France et un taux de remplissage de 84 %, NG Productions confirme son dynamisme et sa capacité à rassembler un large public autour d'expériences scéniques inoubliables."

L’organisateur précise également que "le succès de cette 18e saison repose sur une programmation diversifiée entre 81 concerts, portés par des artistes comme Soprano ou Santa, et 122 spectacles d'humour réunissant des grands noms tels qu'Artus et Inès Reg. Ce bilan positif nous conforte dans nos choix artistiques pour cette nouvelle saison."

