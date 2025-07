No Logo 2025 : un festival complet pour la 12e fois et une dernière édition aux Forges de Fraisans

Dans un contexte où la culture se voit de plus en plus absorbée par les logiques commerciales, le No Logo fait figure d’exception. "Un festival 100 % indépendant, sans sponsor, sans mécène, sans subvention ni bénévolat", rappelle l'organisation. Un modèle rare, qui repose entièrement sur la participation active et financière de son public.

Depuis 2013, les organisateurs insistent : le moteur du festival, c’est le public. "Vous êtes notre unique force. Ce sont vos billets qui financent ce projet, vos choix qui guident nos décisions, vos rêves qui donnent du sens aux nôtres", peut-on lire dans le message adressé aux festivaliers. Cette indépendance radicale n’aurait pu tenir sans cette relation de confiance et d’implication entre le festival et ceux qui le fréquentent.

Chaque année, le public contribue bien au-delà de la billetterie : présence sur le camping, participation aux concerts et aux débats, réponses à l’enquête annuelle… autant d’éléments qui participent à forger une édition à l’image de sa communauté. "C’est grâce à vous que nous façonnons, chaque année, une édition qui vous ressemble", souligne l’équipe du No Logo.

Un message fort avant un nouveau départ

À quelques jours de son ouverture, l’édition 2025 se prépare à marquer un tournant. Si le lieu historique de Fraisans s'apprête à tirer sa révérence, l’avenir du festival reste ouvert et prometteur. "Merci d’avoir cru au NO LOGO festival. Merci de lui avoir donné vie. Merci de continuer à croire en lui d’années après années. Merci de faire partie de la famille NO LOGO", écrivent les organisateurs dans un hommage ému.

Un moment symbolique est d’ores et déjà annoncé : le dimanche 10 août à 21h30, sur la grande scène, sera révélé le nouveau lieu qui accueillera les prochaines éditions. Une transition attendue, mais fidèle à l’esprit du festival. "L’histoire ne fait que commencer, et comme toujours, elle s’écrira avec vous."