Lundi 11 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
DOUBS (25)
Culture Politique

No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Publié le 11/08/2025 - 18:00
Mis à jour le 11/08/2025 - 15:54

© Salomé F.
© Salomé F.

Pour Jacques Ricciardetti, ”le No Logo Festival est, chacun en conviendra, un formidable événement culturel et musical”, écrit-il en préambule de son communiqué de presse. Il rappelle que, depuis plus de dix ans, ”il attire des dizaines de milliers de festivaliers et génère d’importantes retombées économiques, estimées à plusieurs millions d’euros, pour le territoire qui l’accueille”. Il ”salue le travail et l’engagement de ses organisateurs, qui ont su créer un rendez-vous majeur, reconnu bien au-delà de nos frontières régionales”.

Des contraintes environnementales et logistiques

Si l’élu reconnaît l’attractivité du festival, il exprime des réserves sur sa future implantation : ”la vallée d’Ornans, magnifique mais enclavée, est une zone Natura 2000 où les contraintes environnementales et logistiques sont particulièrement fortes”.

Il interroge : ”Pourquoi de nombreuses autres communes du département, pourtant sollicitées, ont-elles décliné cette proposition ? Ces raisons doivent être entendues et expliquées aux habitants”.

Une décision municipale à un moment charnière

Jacques Ricciardetti relève que ”le conseil municipal d’Ornans vient de donner un avis favorable à cette installation… à moins d’un an de son renouvellement”.
Selon lui, cette décision ”engage la commune sur plusieurs années” et dépendra aussi du résultat des prochaines élections : ”Qu’adviendra-t-il du festival si la prochaine majorité municipale est d’un avis différent ?”

Un appel à la réflexion de long terme

L’élu assure qu’”il ne s’agit pas ici de freiner un projet porteur, mais de rappeler qu’une telle implantation doit être pensée sur le long terme, avec toutes les garanties nécessaires pour les riverains, les acteurs économiques et l’environnement exceptionnel de la vallée d’Ornans”.
Il conclut : ”En tant qu’élu régional et référent du Rassemblement National dans la 2? circonscription du Doubs, je resterai attentif à ce dossier, dans un esprit constructif, afin que l’intérêt général prime et que le succès du No Logo profite à toute la Franche-Comté”.

conseil municipal environnement festival no logo jacques ricciardetti musique rassemblement national

Publié le 11 aout à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture

Horskh, Gliz, Jozalie, Mystical Faya, Pan… La playlist de l’été de maCommune.info #2

Cet été, maCommune.info vous propose deux playlists très éclectiques composées exclusivement d’artistes de Franche-Comté. Découvrez la deuxième, publiée ce vendredi 8 août, qui vous fera (re)découvrir notamment Blue tone stompers, Horskh, Marion Roch, Follo, Mystical Faya, Jozalie, Pan, Gliz, l'Orchestre Victot Hugo… et ce n’est pas tout. Bonne écoute !

musique playlist vacances
Publié le 11 aout à 14h00 par Alexane
Franche-Comté
Culture

Après Fraisans, le No Logo festival ouvrira un nouveau chapitre à Ornans en 2026

Pour sa 12e édition aux Forges de Fraisans, le No Logo festival a attiré 53.000 festivaliers pendant trois jours du 9 au 11 août 2025, atteignant la capacité maximale. En 2026, l'histoire de l'évènement ouvrira un nouveau chapitre. Aurevoir le Jura, bonjour le Doubs... Le No Logo s'installera à Ornans.

concert dub festival no logo musique reggae
Publié le 11 aout à 08h44 par Alexane
Besançon
Culture

“Besac (Re)vue” : un voyage photographique à travers les époques de Besançon

VIDÉO • Jusqu’au 24 août 2025, la Galerie de l’ancienne poste à Besançon accueille une exposition inédite intitulée "Besac (Re)vue". Ce nouveau projet de l’association Grain d’Pixel invite les visiteurs à un voyage temporel à travers une collection d’anciennes cartes postales et de photographies contemporaines.

cartes postales expo photo galerie de l'ancienne poste grain d'pixel yves gravelin
Publié le 9 aout à 18h00 par Salomé F. • Membre
Fraisans
Culture Evénements

No Logo 2025 démarre complet avec la Fonky Family et Burning Spear

La 12e édition du festival No Logo a débuté ce vendredi 8 août aux Forges de Fraisans, dans le Jura. Pour cette première journée, le site affichait complet, à l'image de l'ensemble de l'évènement. le public a pu profiter d'une porgrammaton énergique voire nostalgique avec notamment la Fonky Family, Kanka, David Rodigan et Burning Spear sur scène.

concert dub festival no logo musique rap reggae
Publié le 9 aout à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Culture Nature

“Happy Batday” : la chauve-souris célébrée en Franche-Comté

À l’occasion des dix ans de classement de plusieurs réserves naturelles régionales cavités à chiroptères, la CPEPESC de Franche-Comté organise un ensemble d’animations originales sur les chauves-souris. Sur plusieurs jours, c’est également l’occasion de célébrer la nuit Internationale de la chauve-souris.

c célébrations Chauves-souris happy batday
Publié le 8 aout à 14h30 par Sacha B. • Membre
Fraisans
Culture

Programme, camping… Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Le No Logo Festival se tiendra du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, là où tout a commencé, aux Forges de Fraisans. Les horaires des concerts sont disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à quelques heures de l'ouverture du site...

concert festival no logo musique no logo reggae
Publié le 8 aout à 08h30 par Alexane

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Des cigognes aperçues près de Besançon… avec un peu d’avance
Offre d'emploi

Escape Game, cinéma, concerts… la Citadelle vous invite à fêter l’été

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Atelier fleuri, avec Julie et Pauline, créativité et couleurs garanties
Offre d'emploi
publi info 4

Deux expositions à ne pas manquer au pôle Courbet à Ornans jusqu'au 19 octobre 2025

Canicule en Bourgogne Franche-Comté : 6 départements en alerte orange, 2 en vigilance jaune
Infos Pratiques

Où sont les toilettes publiques gratuites à Besançon ?
Jeu-concours

Jeu-concours tente Decathlon : découvrez les résultats

Le camping du No Logo festival vu du ciel...

Sondage

 30.72
ciel dégagé
le 11/08 à 18h00
Vent
2.61 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
52 %
 