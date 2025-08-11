No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Pour Jacques Ricciardetti, ”le No Logo Festival est, chacun en conviendra, un formidable événement culturel et musical”, écrit-il en préambule de son communiqué de presse. Il rappelle que, depuis plus de dix ans, ”il attire des dizaines de milliers de festivaliers et génère d’importantes retombées économiques, estimées à plusieurs millions d’euros, pour le territoire qui l’accueille”. Il ”salue le travail et l’engagement de ses organisateurs, qui ont su créer un rendez-vous majeur, reconnu bien au-delà de nos frontières régionales”.

Des contraintes environnementales et logistiques

Si l’élu reconnaît l’attractivité du festival, il exprime des réserves sur sa future implantation : ”la vallée d’Ornans, magnifique mais enclavée, est une zone Natura 2000 où les contraintes environnementales et logistiques sont particulièrement fortes”.

Il interroge : ”Pourquoi de nombreuses autres communes du département, pourtant sollicitées, ont-elles décliné cette proposition ? Ces raisons doivent être entendues et expliquées aux habitants”.

Une décision municipale à un moment charnière

Jacques Ricciardetti relève que ”le conseil municipal d’Ornans vient de donner un avis favorable à cette installation… à moins d’un an de son renouvellement”.

Selon lui, cette décision ”engage la commune sur plusieurs années” et dépendra aussi du résultat des prochaines élections : ”Qu’adviendra-t-il du festival si la prochaine majorité municipale est d’un avis différent ?”

Un appel à la réflexion de long terme

L’élu assure qu’”il ne s’agit pas ici de freiner un projet porteur, mais de rappeler qu’une telle implantation doit être pensée sur le long terme, avec toutes les garanties nécessaires pour les riverains, les acteurs économiques et l’environnement exceptionnel de la vallée d’Ornans”.

Il conclut : ”En tant qu’élu régional et référent du Rassemblement National dans la 2? circonscription du Doubs, je resterai attentif à ce dossier, dans un esprit constructif, afin que l’intérêt général prime et que le succès du No Logo profite à toute la Franche-Comté”.