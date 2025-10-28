Notre-Dame du Haut poursuit sa remise en beauté 

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Après avoir célébré en 2025 le 70e anniversaire de son inauguration, la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp connaît une nouvelle étape de rénovation depuis lundi 27 octobre 2025. Ces travaux, prévus pendant plusieurs semaines, concerneront principalement les vitrages, la sous-face de la coque et l’étanchéité extérieure de la toiture.

Le chantier se planifie en plusieurs étapes :

À partir du lundi 27 octobre :

L’entreprise Albizzati procèdera à l’installation d’échafaudages le long du mur de lumière, situé sur la façade sud de la chapelle. Cette mise en place marquera le début de l’intervention sur les différents vitrages, pour une durée estimée à une semaine.

Dès le lundi 3 novembre :

Débuteront les opérations de nettoyage de la sous-face de la coque. Ces travaux s’effectueront depuis l’intérieur de la chapelle, à l’aide d’échafaudages montés par sections, en commençant par la façade ouest avant de progresser vers l’est. La durée prévue est de quatre semaines. Parallèlement, une reprise complète de l’étanchéité de la toiture extérieure sera engagée. Pour cette intervention, une tourelle d’échafaudage sera installée afin de faciliter la manutention des matériaux.

Un nettoyage minutieux de la sous-face

L’objectif de cette opération est de retirer les salissures accumulées au fil des années (poussières, traces de fumée de cierges) à l’aide d’un nettoyage laser. Réalisé par zones successives grâce à un plateau d’échafaudage mobile, ce travail permettra de maintenir l’accès à l’intérieur de la chapelle durant toute la durée du chantier.

Cette restauration délicate vise à retrouver l’aspect d’origine voulu par Le Corbusier, tout en préservant les traces de laitance, ces fines coulures du béton, qui témoignent du processus de construction de la coque.

Une toiture entièrement rénovée

La réfection de l’étanchéité extérieure s’impose après la constatation de nombreux décollements sur la toiture. Toutes les couches existantes seront retirées puis refaites intégralement, garantissant ainsi la pérennité de l’édifice et la protection optimale de ses volumes intérieurs.

Infos pratiques pendant les travaux :

Pendant les travaux, les visiteurs peuvent malgré tout se rendre sur place de 10h à 17h (dernier accès à 16h30), aux tarifs suivants :

