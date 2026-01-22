Nouveau jet de colis à la maison d’arrêt de Besançon : un mineur interpellé

Les policiers municipaux ont été dépêchés mardi 20 janvier 2026 vers 14h40 rue Xavier Marmier à Besançon suite à un jet de colis au-dessus du mur de la maison d’arrêt de Besançon.

Les agents du centre de supervision urbaine ont repéré sur les images de vidéosurveillance deux individus qui jetaient des colis à la maison d’arrêt de Besançon.

Un signalement a été transmis à la police municipale qui a dépêché des agents afin de se rendre sur place. Ils ont interpellé l’un des mis en cause âgé de 16 ans et l’ont conduit au commissariat. Il a été placé en garde à vue. Auditionné, il n’a pas reconnu pas les faits malgré les vidéos le montrant en train de jeter un colis.

Il s’est vu notifier une convocation devant le tribunal pour enfants le 3 février 2026.