Nouvel appel à projet pour la coopération culturelle entre le Territoire de Belfort et le Canton du Jura suisse

Le Département du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura ont décidé de la poursuite du Fonds pour la coopération culturelle (Fonds BelJu) entre les deux territoires. Ce fonds a pour objectifs d’encourager et de soutenir les partenariats et collaborations entre acteurs jurassiens et belfortains, dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse. Un appel à projets est lancé du 1er juillet au 31 octobre 2024.

Un nouveau règlement, disponible en ligne, précise les critères d’éligibilité et les modalités de dépôt des candidatures. Ce calendrier vise aussi à accompagner la dynamique actuelle de coopération entre le Territoire de Belfort et le Canton du Jura, qui s’attellent à renforcer les partenariats transfrontaliers en cours et à en développer de nouveaux dans le cadre d’un plan territorial intégré de coopération (PTIC), financé par le programme Interreg France-Suisse.

Historiquement, le Territoire de Belfort et le Canton du Jura sont liés depuis 1988 par un accord de coopération. En 2006, la signature d’une nouvelle convention a posé les bases du Fonds pour la coopération culturelle (Fonds BelJu). Depuis 2007, ce fonds a permis de soutenir des dizaines de collaborations ou de projets transfrontaliers. Parmi eux, le Festival transfrontalier de chanson jeune public Fest’hiver, la Tournée des Plages (festival transfrontalier des arts de la rue et du cirque), le projet Iceberg (programme transfrontalier d’accompagnement d’artistes émergents) ou encore le démarrage de collaborations entre Viadanse (Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, basé à Belfort) et Evidanse (réseau d’acteurs du Canton du Jura et du Jura bernois pour promouvoir la danse).

Un réel besoin de coopération

Ces multiples projets témoignent de la richesse des scènes culturelles de chaque côté de la frontière, mais aussi de l’existence d’un réel besoin de coopération entre elles. Par ailleurs, les autorités terrifortaines et jurassiennes ont décidé d’élargir le périmètre du Fonds BelJu au-delà des projets liés aux arts vivants. L’objectif est désormais de soutenir également des actions ou projets transfrontaliers dans les domaines du patrimoine, du sport et de la jeunesse. Autre nouveauté : la création de partenariats et de projets intégrant des acteurs d’Alsace et de l’agglomération de Bâle sera encouragée.

Le Fonds BelJu sera alimenté paritairement par le Département du Territoire de Belfort et le Canton du Jura à hauteur de 60.000 francs/euros par année. Formulaire et règlement pour le dépôt des demandes de subventions sur : https://www.jura.ch/fr/

(Communiqué)