Nouvelles attaques de troupeaux d'animaux dans le département du Jura…

Les 2 et 3 juillet 2022, deux jeunes bovins ont été attaqués sur la commune de Gigny-sur-Suran. L'expertise conduite vient de conclure à l'impossibilité d'écarter la responsabilité du loup dans ces nouvelles prédations… La Préfecture du Jura rappelle les bons gestes à adopter et qu’il est possible d’être indemnisés pour les éventuelles pertes…