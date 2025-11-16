“Objectif Japon !” premier ouvrage d’une Franc-Comtoise qui enseigne le japonais

Déjà très présente sur les réseaux sociaux, Sophie Thomas est une passionnée du Japon, de sa langue et de sa culture. La trentenaire qui réside dans le Jura à Salins-les-bains a trouvé en 2013 sa vocation dans l’enseignement et est devenue professeur particulière de japonais. Elle sort aujourd’hui un livre "Objectif Japon !" à destination de tous ceux qui souhaitent maîtriser le japonais pour leur prochain voyage.

Animée par le désir de rendre cette langue accessible au plus grand nombre, Sophie Thomas s’est spécialisée dans la pédagogie pour débutants et a créé un univers d'apprentissage ludique, structuré et bienveillant.

Avec plus de dix ans d'expérience, elle accompagne aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves en France et à l'international grâce à son école en ligne de japonais pour francophones, et notamment via sa formation phare "Objectif Japon". Créatrice du site Cours-de-japonais.com, Sophie conçoit également des ressources pédagogiques variées (cahiers d'exercices, packs audio, ebooks...), afin que chacun puisse apprendre à son rythme et selon ses besoins. En 2025, elle sort son premier ouvrage Objectif Japon ! aux éditions Eyrolles.

10 mois pour apprendre le japonais

La promesse du livre est alléchante : "10 mois seulement pour apprendre le japonais avant votre prochain voyage". L’ouvrage s’adresse ainsi en priorité aux "autodidactes passionnés de la culture nippone" précise le communiqué de presse des Éditions Eyrolles. Pour cela, la Jurassienne s’appuie sur une méthode "100 % pratique et illustrée", soit un "guide indispensable pour savoir dire et écrire l’essentiel en japonais".

Pour cela, la méthode de langue Objectif Japon explique au lecteur exactement quoi faire et à quel moment. Conçue pour les débutants, elle propose un programme progressif et ludique sur 10 mois qui comprend :

les alphabets japonais et les principales notions linguistiques;

les kanji les plus courants et la grammaire indispensable ;

le vocabulaire de base pour être autonome lors de votre prochain voyage au Japon ;

30 points culture ;

120 exercices entièrement corrigés ;

52 audios pour vous aider dans la prononciation.

Sommaire

Motivation, organisation et mémorisation

La méthode origami / Comment s’organiser au quotidien ? / Les outils pour réussir.

Maîtriser les 2 alphabets japonais en 1 mois

Les 3 systèmes d’écriture en japonais / Qu’est-ce que les rômaji ? / La prononciation / Apprenons les hiragana / Apprenons les katakana.

Parler de soi et des autres

Les formules de politesse / Former vos premières phrases / Les pays / Les métiers / Les chiffres / C’est quoi ? / Lequel ? / Les villes européennes et japonaises / Les adjectifs / Les membres de la famille / Décrire une personne / Les loisirs / Les verbes d’action / Hier, aujourd’hui, demain.

Parler de ce qui nous entoure et d’événements

Décrire sa maison / Décrire son quartier / L’heure / Les jours de la semaine / Les verbes du quotidien / Les déplacements / Rien, nulle part, personne / Les moyens de transport / Les quatre directions / Les verbes et adjectifs au passé / La date / Le superlatif / Les envies / Aller faire ça / Pourquoi ? Parce que / Comprendre et devenir.

Parler lors d’un voyage au Japon

S’exprimer dans un magasin / Passer à la caisse / À la pharmacie / La forme en ? /Au restaurant / Dans un hôtel / Dans les transports / Dans la rue / Les visites touristiques.

Objectif Japon !