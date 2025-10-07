Octobre rose : Six idées de lectures sur le cancer du sein

En ce mois d’octobre 2025 et comme tous les ans, la campagne Octobre Rose rappelle l’importance du dépistage organisé du cancer du sein, premier cancer chez la femme. Dans le cadre de cette campagne, nous vous avons sélectionnés six idées de lectures qui abordent la question du cancer du sein.

Dans la littérature française, les témoignages de patientes souffrant d’un cancer du sein sont assez facile à trouver. Ici, nous vous proposons une sélections de plusieurs ouvrages qui abordent ce thème de plusieurs façon différentes et pour un public parfois différent.

Témoignages

Une bande dessinée punk : Punk à sein - Magali Le huche

Autrice jeunesse, Magali Le Huche s’adresse cette fois aux adultes dans Punk à sein, une bande dessinée où elle raconte comment à l’aube de ses 40 ans elle a appris qu’elle est atteinte d’un cancer du sein. Passant dans un premier temps par le déni, où elle prétexte n’avoir pas du tout le temps à consacrer à ce cancer, ni l’envie de ressembler à sa grand-mère avec un sein-chaussette à tricoter, elle trouve finalement le soutien nécessaire pour affronter cette épreuve dans la voix de Joe Strummer. Le chanteur des Clash lui apporte réconfort entre les mammographies, biopsies et autres rendez-vous médicaux et la force nécessaire pour éveiller la combativité d’une punk à sein.

Le récit authentique et pas toujours drôle, est ponctué des illustrations vives et éclectiques de Magali Le Huche qui apportent une touche rock, de folie et de gaieté autour d’un sujet pourtant sérieux.

Le point de vue d’un accompagnant : Toutes les vies - Rebeka Warrior

Rebeka Warrior est davantage connue pour être la chanteuse de Sexy Sushi, Masnfield.TYA et Kompromatn, mais c’est cette fois avec la plume qu’elle nous livre une auto-fiction poétique sur la perte de sa compagne, Pauline, victime d’un cancer du sein.

Avec force et émotion, l’autrice revient sur le combat de sa femme contre le cancer et décrit en parallèle son rôle allant d’aimante à aidante. Un témoignage bouleversant sur le deuil d’un amour dans un style percutant et une plume à la fois vive et poétique.

La vision d’une sportive : Tout ce que je voulais c’était courir - Anaïs Quemener

À 24 ans, alors qu’elle ne cesse d’améliorer ses records personnels de course à pied, Anaïs Quemener apprend qu’elle est atteinte d’un cancer du sein dit "triple négatif de stade 3", autrement dit, très agressif. Outre les cures de chimiothérapie, l’ablation de son sein malade ou encore la radiothérapie, ce qui semble toutefois préoccuper le plus la jeune femme, c’est "comment concilier tout ce chaos avec mon marathon ?".

De l’enfance de la jeune fille à sa soif de victoire, on plonge dans la vie de la marathonienne, aide-soignante la nuit qui espère pouvoir mener de front les traitements et les compétitions. Aidée de son père et de sa "meute" avec qui elle court régulièrement, l’athlète va faire de la course à pied sa thérapie. À tel point que la jeune femme va peu à peu enchaîner les revanches sur la vie et les records !

Le témoignage à la fois inspirant et emprunt d’émotion d’une athlète hors normes devenue aujourd’hui double championne de France de marathon, qui plaira à coup sûr aux sportifs de haut-niveau comme aux coureurs du dimanche.

Conseils médicaux/vie pratique

L’après : Que faire après un cancer du sein ? - Jocelyne Rolland

Les conseils d’une kinésithérapeute et sénologue, Jocelyne Rolland, spécialisée dans l’accompagnement des femmes et la rééducation après un cancer du sein.

Présenté comme "un guide indispensable pour toutes les femmes qui traversent cette épreuve", ce livre promet d’apporter "toutes les réponses à vos questions". Posture, étirements, activités physiques, accompagné de courtes illustrations, l’ouvrage divisé en quatre grandes parties distille les conseils adaptés à chaque situation. L’autrice entend ainsi apporter des réponses "claires et concrètes" pour ne pas laisser "les femmes dans l’ignorance de ce qui peut améliorer leur vie quotidienne".

Ouvrages jeunesse

Pour expliquer la maladie aux enfants : Dis, c’est quoi… le cancer du sein ? - Monica Mamalet et Laure Lacourt

Démunie face aux questions de ses enfants concernant le cancer du sein dont elle souffrait, Monica a eu l’idée d’écrire ce livre afin de donner des clés aux adultes qui souhaiteraient expliquer la maladie aux enfants. Partant de questions d’enfant où l’on y trouve des réponses pleines de tendresse et parfois d’humour, le livre aide les femmes malades à s’adresser à leurs enfants pour aborder au mieux les sujets de chimiothérapie, mastectomie etc.

L’ouvrage est largement accompagné de dessins clairs pour faciliter la compréhension auprès des plus petits.

De la bouche d'une ado : Ma mère, le crabe et moi - Anne Percin

C’est à travers les yeux et la voix de Tania 14 ans et demi que l’on suit six mois de la vie d’une mère confrontée au cancer du sein et qui doit continuer d’élever sa fille. Entre colère, force et courage, l’adolescente nous raconte la maladie de sa mère qu’elle décrit avec ses propres mots, mais sans pour autant oublier tout ce qui compose la vie d’une adolescente comme les amies, le cross du collège ou encore les premiers amours.

Et aussi :

La guerre des tétons de Lili Sohn.

Fuck my cancer de Manual Wyler.

Ma maman est une pirate de Karine Surugue (auteur) et Rémi Saillard (illustrations).

Nos étoiles contraires de John Green (un roman jeunesse splendide qui aborde le thème des jeunes touchés par la maladie).

Infos +