Grand Besançon Métropole
actualité Economie

Offre d'emploi : la Ville de Besançon recrute des animateurs périscolaires

Publié le 18/08/2025 - 06:30
Mis à jour le 11/08/2025 - 10:09

OFFRE D'EMPLOI • La ville de Besançon est à la recherche de ses animateurs périscolaires ! 

Rentrée 2025 : venez accueillir et accompagner les enfants des écoles maternelles et élémentaires pendant les temps périscolaires !

La Ville de Besançon prépare la rentrée et recrute des animateurs périscolaires qui accompagneront les enfants le matin avant la classe, pendant la pause déjeuner et en fin d’après-midi, après la classe.

Dans toutes les écoles municipales, des animateurs travaillent au sein des accueils périscolaires. Chaque année, la Ville recrute de nouveaux animateurs pour renforcer ses équipes. Les animateurs travaillent au choix sur les trois temps d’accueils ou sur seulement un ou deux.

Être animateur c’est rejoindre une équipe structurée qui conçoit et organise des activités variées (vidéo, musique, bricolages, jeux, arts plastiques, sports, etc.) pour un public d’enfants.

La créativité, l’innovation, vos idées seront toujours accueillies avec le sourire ! Être animateur c’est aussi accompagner un groupe d’enfants sur les moments du quotidien, le repas, les déplacements, en assurant un cadre sécurisé et agréable. C’est également accompagner des enfants à besoins spécifiques. Si vous êtes sensible à la question de l’inclusion, des postes d’animateurs et animatrices pour l’accueil de ces enfants sont proposés pour renforcer les équipes et répondre aux besoins des enfants.

De nombreux avantages et l’opportunité de se former gratuitement

C’est aussi l’opportunité de se former. La Ville propose le financement du BAFA aux animateurs qui le souhaitent. Passer le BAFA, c’est la possibilité d’obtenir un premier diplôme qualifiant qui vous fera découvrir le monde de l’animation, la pédagogie et l’éducation.
Au-delà, chacun se forme en travaillant en équipe et avec l’accompagnement de son directeur d’accueil

Les animateurs travaillent les jours d’école, jusqu’à 21 heures maximum par semaine. Nous proposons des CDD jusqu’à 3 ans.

Si vous souhaitez travailler auprès des enfants et rejoindre une équipe dynamique et motivée par l’épanouissement de tous les enfants,

Postulez directement sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Publié le 18 aout à 06h30
