Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
actualité Economie

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité

Publié le 20/11/2025 - 07:30
Mis à jour le 19/11/2025 - 18:08

OFFRE D'EMPLOI • Sous statut militaire pour une durée minimale de 5 ans, l'Officier Sous Contrat Spécialiste (OSC-S) assure une fonction d'expertise dans son domaine de spécialité.

©
©

L’armée de Terre c’est 117 spécialités dans 16 domaines d'activité

S'engager dans l'armée de Terre, c'est rejoindre une communauté soudée où vous développez vos compétences tout en relevant des défis stimulants. Vous bénéficiez d'une formation solide, d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière diversifiées. Quels que soient vos domaines d’intervention, l'armée de Terre vous offre un cadre dynamique pour vous épanouir tout en servant votre pays.

Mission

Sous statut militaire pour une durée minimale de 5 ans, l'Officier Sous Contrat Spécialiste (OSC-S) assure une fonction d'expertise dans son domaine de spécialité en exerçant des responsabilités dans l'environnement des forces, en état-major, direction centrale ou unité (régiment, école...) afin d'apporter une véritable plus-value à l'armée de Terre.

• En tant qu’expert de la cybersécurité, vous concevez les solutions permettant l’amélioration de la cyberprotection des systèmes d’information et des réseaux du ministère des Armées.
• Dans le cadre de la lutte informatique défensive, vous menez des actions préventives ou en réaction à une attaque.
• Vous pouvez être appelé à diriger des missions d’audit des systèmes d’information et réseaux.
• Vous pouvez également participer à la rédaction des documents relatifs à la politique de sécurité du ministère des Armées ou à sa déclinaison au sein de votre organisme d’affectation.
• Vous participez régulièrement à des exercices sur le terrain et pouvez être amené à partir en mission en France (OPINT) ou à l’étranger (OPEX).

Avantages
• Congés - 9 semaines (soit 45 jours/an de permission)
• -75% toute l’année avec la SNCF
• Facilités de logement
• Repas
Affectation
Officier
Rémunération
2 900 brut/mois après une première année en régiment, pour un célibataire, sans enfant à charge, hors primes (informations données à titre indicatif et pouvant évoluer selon la position individuelle de chacun).

Opération extérieure (OPEX)

La rémunération en opération extérieure peut être multipliée jusqu'à 2,5.

Profil
Homme ou femme, de 18 à 32 ans
Nationalité française (En règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses droits civiques)
Filière cybersécurité requise
Qualités
• Méthodique
• Attrait prononcé pour la technologie
• Réactif

Candidatez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois ! 

Rejoignez l'Armée de Terre et devenez un acteur de la sécurité de demain.

Allez + loin

analyste armée de terre monjob.info offre d'emploi offre d'emploi besançon

Publié le 20 novembre à 07h30 par Macommune.info
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

actualité

Besançon
actualité Economie
Publi-Infos

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

PUBLI-INFO • Le chantier, achevé il y a peu dans les locaux de l’Intermarché de Chateaufarine, a permis  de refaire à neuf les différents laboratoires. L’objectif était de pouvoir offrir au client un marché frais dans un espace totalement repensé. Objectif atteint !

fromage intermarché chateaufarine snacking sushi traiteur
Publié le 17 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
actualité Loisirs
Publi-Infos

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

QUOI DE 9 • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

cuisine franc-comtoise cuisine traditionnelle quoi de 9 restaurant restaurant besancon
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info

Découvrez en 5 étapes l’Intermarché, après travaux, de Chateaufarine à Besançon

Il y a 50 ans, Bernard Loiseau arrivait à Saulieu pour révolutionner la cuisine française
Offre d'emploi

Gobin ouvre un bar à huîtres dans les Halles Beaux-Arts à Besançon

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le SYBERT au cœur de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 22 au 30 novembre à Besançon !
Offre d'emploi
publi info 4

Black Friday : des offres exceptionnelles à ne pas manquer chez Boulanger Besançon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Gims et Sting en concert à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Jeu-concours

Gagnez vos places pour le spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien !

Quoi de 9 à la Maison laGrange ?

Sondage

 1.59
légères chutes de neige
le 20/11 à 09h00
Vent
2.91 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
93 %
 