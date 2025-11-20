Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité

OFFRE D'EMPLOI • Sous statut militaire pour une durée minimale de 5 ans, l'Officier Sous Contrat Spécialiste (OSC-S) assure une fonction d'expertise dans son domaine de spécialité.

L’armée de Terre c’est 117 spécialités dans 16 domaines d'activité

S'engager dans l'armée de Terre, c'est rejoindre une communauté soudée où vous développez vos compétences tout en relevant des défis stimulants. Vous bénéficiez d'une formation solide, d'une rémunération attractive et d'opportunités de carrière diversifiées. Quels que soient vos domaines d’intervention, l'armée de Terre vous offre un cadre dynamique pour vous épanouir tout en servant votre pays.

Mission

Sous statut militaire pour une durée minimale de 5 ans, l'Officier Sous Contrat Spécialiste (OSC-S) assure une fonction d'expertise dans son domaine de spécialité en exerçant des responsabilités dans l'environnement des forces, en état-major, direction centrale ou unité (régiment, école...) afin d'apporter une véritable plus-value à l'armée de Terre.

• En tant qu’expert de la cybersécurité, vous concevez les solutions permettant l’amélioration de la cyberprotection des systèmes d’information et des réseaux du ministère des Armées.

• Dans le cadre de la lutte informatique défensive, vous menez des actions préventives ou en réaction à une attaque.

• Vous pouvez être appelé à diriger des missions d’audit des systèmes d’information et réseaux.

• Vous pouvez également participer à la rédaction des documents relatifs à la politique de sécurité du ministère des Armées ou à sa déclinaison au sein de votre organisme d’affectation.

• Vous participez régulièrement à des exercices sur le terrain et pouvez être amené à partir en mission en France (OPINT) ou à l’étranger (OPEX).

Avantages

• Congés - 9 semaines (soit 45 jours/an de permission)

• -75% toute l’année avec la SNCF

• Facilités de logement

• Repas

Affectation

Officier

Rémunération

2 900 brut/mois après une première année en régiment, pour un célibataire, sans enfant à charge, hors primes (informations données à titre indicatif et pouvant évoluer selon la position individuelle de chacun).

Opération extérieure (OPEX)

La rémunération en opération extérieure peut être multipliée jusqu'à 2,5.

Profil

Homme ou femme, de 18 à 32 ans

Nationalité française (En règle avec les obligations du service national JDC et jouissant de ses droits civiques)

Filière cybersécurité requise

Qualités

• Méthodique

• Attrait prononcé pour la technologie

• Réactif

Rejoignez l'Armée de Terre et devenez un acteur de la sécurité de demain.