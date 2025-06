Offre d'emploi : SMCI Editeur Immobilier recrute un Commercial VEFA H/F

Description du poste

SMCI, promoteur immobilier installé à Besançon depuis 1936, présent sur les régions Franche-Comté Bourgogne, Rhône-Alpes et Ile de France recherche pour son agence de Besançon Un ou Une Commercial (e) VEFA.

Spécialiste de l’immobilier, le Groupe SMCI intervient dans la construction d’immeubles neufs résidentiels et tertiaires et la réhabilitation de bâtiments anciens. Le Groupe dispose également d’une filiale dédiée à la location-gestion locative, le syndic de copropriété et la transaction.

Missions du poste :

Commercialiser les programmes neufs à Besançon et Franche-Comté (Logement, Tertiaire)

Assurer les permanences commerciales sur les différents sites du groupe (siège, bulles de vente,…)

Participer aux opérations commerciales (salon, portes ouvertes…) et mener les opérations de prospection (phoning, mailing, etc).

Traiter les contacts entrants

Faire signer les dossiers de réservation

Accompagner les clients dans le montage de leur financement et la signature de l’acte authentique

Assurer la liaison avec le service technique pendant la phase travaux jusqu’à la livraison

S’assurer de la satisfaction des clients tout au long de la relation commerciale

Rendre compte et établir des rapports réguliers sur les contacts et sur l’activité commerciale en général

Connaître l’environnement et établir des études de marché régulières

Répondre aux objectifs qualitatifs et quantitatifs qui ont été fixés

Assurer toutes les missions administratives liées à l’activité commerciale

Profil recherché :

De formation commerciale, niveau bac + 2

Première expérience réussie dans la vente et/ou l’immobilier

Bonne connaissance de la fiscalité immobilière et des montages financiers

Bonne présentation, aisance relationnelle

Sens de l’organisation, dynamisme, rigueur, honnêteté

Poste proposé :

Contrat en CDI de 39 H 00

Salaire selon expérience, composé d’une partie fixe et de commissions

Titres restaurants, complémentaire santé et prévoyance

Voiture de service à disposition pour les déplacements

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires :

Du lundi au vendredi

Rémunération supplémentaire :

Commissions

Lieu du poste : En présentiel