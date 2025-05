Offre d’emploi : SMCI Editeur Immobilier recrute un Responsable de Programmes Immobiliers (F/H)

Rattaché(e) à la Direction, vous assurez le pilotage complet d’opérations immobilières résidentielles (collectifs neufs et rénovation) et tertiaires. Vous intervenez à partir de l’obtention du permis de construire et la signature des marchés, en tant que véritable maître d’ouvrage opérationnel.

Vos missions incluent notamment :

Le suivi et le respect des plannings des opérations

Le suivi économique des opérations

Le respect du cahier des charges défini par la Direction

La coordination de l’ensemble des intervenants (internes et externes)

La participation active aux réunions de chantier et la gestion des relations avec les concessionnaires, collectivités

La réception des ouvrages, la gestion des levées de réserves et le traitement des litiges éventuels

Vous serez en charge de plusieurs opérations simultanées, avec une répartition équilibrée entre travail de terrain et tâches de coordination en bureau. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur le territoire régional. Un véhicule de service est mis à disposition.

Votre profil

De formation supérieure dans le domaine de l’immobilier ou de la construction (Bac +3 à Bac +5), vous disposez d’une première expérience réussie en promotion immobilière, en conduite de travaux ou au sein d’un bureau technique.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à piloter des projets, vous êtes intègre et organisé.

La maîtrise des techniques de construction, ainsi qu’une bonne compréhension des enjeux réglementaires, contractuels et financiers d’un projet immobilier sont attendues.