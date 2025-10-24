Vendredi 24 Octobre 2025
actualité Economie

Offre d'emploi : SMCI Gestion Syndic recrute un(e) assistant(e) gestion et location à mi-temps

Publié le 24/10/2025 - 16:30
Mis à jour le 24/10/2025 - 16:34

Dans le cadre du développement de notre activité, SMCI Gestion Syndic recrute un(e) assistant(e) gestion et location à mi-temps à Besançon.

©
©

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) assistant(e) gestion et location à mi-temps, pour rejoindre notre équipe et participer activement à la gestion quotidienne de notre parc locatif.

Vous interviendrez sur l’ensemble du processus de location, du premier contact avec les candidats locataires jusqu’à la signature du bail, en apportant un service de qualité et une bonne réactivité.

Vos principales missions

  • Traitement des contacts pour la location (appels et mails)
  • Création et mise en ligne des annonces sur internet
  • Constitution et suivi des dossiers locataires
  • Étude de la solvabilité des candidats
  • Rédaction et établissement des contrats de location et de leurs annexes
  • Organisation et réalisation des visites
  • Gestion des problèmes techniques privatifs au sein des logements
  • Renfort ponctuel en période de forte activité pour la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie

Profil recherché

  • Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et à l’aise dans la communication (écrite et orale)
  • Vous appréciez le contact client et savez gérer plusieurs dossiers en parallèle
  • Une première expérience dans la gestion locative ou l’immobilier serait un plus
  • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, internet)

Conditions du poste

  • Type de poste : Mi-temps (20 h / semaine)
  • Lieu : BESANCON
  • Type de contrat : CDI
  • Rémunération : selon profil et expérience

Type d’emploi :  Temps partiel, CDI

Avantages :

  • Prise en charge à 50% du transport quotidien
  • Restaurant d’entreprise

Lieu du poste : En présentiel

Candidature :

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !

Publié le 24 octobre à 16h30 par Macommune.info
