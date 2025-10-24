Offre d'emploi : SMCI Gestion Syndic recrute un(e) assistant(e) gestion et location à mi-temps

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans le cadre du développement de notre activité, SMCI Gestion Syndic recrute un(e) assistant(e) gestion et location à mi-temps à Besançon.

Vous interviendrez sur l’ensemble du processus de location, du premier contact avec les candidats locataires jusqu’à la signature du bail, en apportant un service de qualité et une bonne réactivité.

Vos principales missions

Traitement des contacts pour la location (appels et mails)

Création et mise en ligne des annonces sur internet

Constitution et suivi des dossiers locataires

Étude de la solvabilité des candidats

Rédaction et établissement des contrats de location et de leurs annexes

Organisation et réalisation des visites

Gestion des problèmes techniques privatifs au sein des logements

Renfort ponctuel en période de forte activité pour la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie

Profil recherché

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et à l’aise dans la communication (écrite et orale)

Vous appréciez le contact client et savez gérer plusieurs dossiers en parallèle

Une première expérience dans la gestion locative ou l’immobilier serait un plus

Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie, internet)

Conditions du poste

Type de poste : Mi-temps (20 h / semaine)

Mi-temps (20 h / semaine) Lieu : BESANCON

BESANCON Type de contrat : CDI

CDI Rémunération : selon profil et expérience

Type d’emploi : Temps partiel, CDI

Avantages :

Prise en charge à 50% du transport quotidien

Restaurant d’entreprise

Lieu du poste : En présentiel

Candidature :

Retrouvez l'offre d'emploi complète et postulez sur monjob.info, votre plateforme locale de recherche d'emplois !