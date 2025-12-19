"On voudrait pas crever" : le livre de Laurent Chalumeau et Jacky Schwartzmann est arrivé chez Reservoir Books...

Reservoir Books avait lancé un appel à la solidarité le 10 juin 2025 suite à des dettes accumulées ne lui permettant plus de commander de nouveaux livres auprès de ses fournisseurs et mettant en péril sa survie. C’est dans cette continuité que les deux auteurs de renommés ont souhaité aider la librairie bisontine à travers On voudrait pas crever.

"C’est la première fois que deux écrivains offrent un texte littéraire à une librairie comme forme de soutien en donnant tous leurs droits d’auteur au profit de la librairie", nous expliquait Bruno Bachelier, un des deux co-gérants de la librairie en juillet dernier.

Du côté de l’écriture Jacky Schwartzmann nous indiquait avoir proposé à Laurent Chalumeau d’écrire la préface mais que ce dernier a "préféré écrire toute une nouvelle".

Un polar très local - synopsis

"L’histoire de Jacky se passe ici, dans un ancien bar qui a vraiment existé -Le Chemin des loups-. Bruno Bachelier va rencontrer une certaine Hélène Portugal et nous allons tuer un type qui s’appelle Laurent Chapiteau. Cela va tourner en polar, c’est très drôle, très pop. La fin est géniale", nous précisait Bruno Bachelier.

Le livre est en vente à la librairie.