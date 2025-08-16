Samedi 16 Août 2025
Alerte Témoin
Ornans
Faits Divers

Ornans : un homme de 38 ans bloqué sur la via ferrata de la Roche du Mont

Publié le 16/08/2025 - 16:41
Mis à jour le 16/08/2025 - 16:46

Une équipe de Secours en Milieu Périlleux et Montagne est intervenue ce vendredi 15 août 2025, peu avant 16 heures, pour venir en aide à un homme bloqué sur la via ferrata de la Roche du Mont, à Ornans.

© Alerte Témoin Clément R
© Alerte Témoin Clément R

L'homme, en difficulté, était bloqué dans la partie difficile du parcours. Hélitreuillé par Dragon 25 et examiné par l'équipe du véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), l'homme n'était pas blessé.

