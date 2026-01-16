Ouverture prévue en juillet 2026 pour le futur village SOS enfants de Besançon

Situé sur l’ancien site du haras de Besançon, rue de Dole, le village d’enfants poursuit sa construction. À terme, il devrait permettre d’offrir dès juillet 2026, une cinquantaine de places d’accueil.

Le village d’enfants SOS s’inscrit dans une démarche de réhabilitation patrimoniale, conciliant respect du site historique et création d’un cadre de vie adapté aux besoins des enfants confiés par l’Aide sociale à l’enfance.

Après la pose de la première pierre réalisée le 2 novembre 2024, l’ambitieux chantier est en bonne voie. Les pavillons devraient ainsi être livrés dans les temps afin d’accueillir les premiers enfants à la date prévue.

À terme, le village disposera de 50 places d’accueil et mobilisera 41 équivalents temps plein. Il sera composé de :

9 maisons familiales , favorisant un accueil à taille humaine et le maintien des fratries

, favorisant un accueil à taille humaine et le maintien des fratries un Service d’Accompagnement Familial Individualisé (SAFI), pour les situations d’accueil en urgence

un espace de transition , destiné à accompagner les jeunes vers l’autonomie

, destiné à accompagner les jeunes vers l’autonomie une maison des familles, dédiée au travail et au maintien du lien familial.

"Le village d’enfants SOS de Besançon incarne notre volonté d’offrir aux enfants confiés un cadre de vie stable, sécurisant et durable, tout en s’inscrivant pleinement dans le territoire et son histoire", souligne Isabelle Moret, directrice générale de SOS Villages d’Enfants.

Une dynamique départementale renforcée

Initialement, les enfants sont confiés à I’Aide Sociale à l’Enfance du Doubs par mesure administrative ou judiciaire. Le Département, chef de fil en matière de protection de l’enfance, prévient, protège et accompagne. Par le biais de son plan d’actions, il a souhaité étendre son dispositif d’accueil en permettant le regroupement de fratries, grâce à la création des deux villages d’enfants SOS qu’il subventionne à hauteur de 4 millions d’euros.

Le projet de Besançon s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement de l’offre d’accueil dans le Doubs, portée conjointement par SOS Villages d’Enfants et le Département. En parallèle, l’association poursuit la construction du village d’enfants SOS de L’Isle-sur-le-Doubs.

Le recrutement reste ouvert

"Ces projets incarnent un engagement fort du Département du Doubs en faveur de la protection de l’enfance. En garantissant des solutions d’accueil adaptées et respectueuses des besoins des enfants, le Département fait le choix de diversifier et d’amplifier durablement sa capacité d’accueil", déclare Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs.

L’association est toujours à la recherche de personnels souhaitant venir compléter ses équipes. Les inscriptions se font par mail auprès d'Anne-Sophie Gerin à l’adresse : asgerin@sosve.org (CV souhaité). Les candidats peuvent également consulter l’offre sur le site officiel : www.sosve.org/nous-rejoindre .

(avec communiqué)