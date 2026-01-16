Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Social

Ouverture prévue en juillet 2026 pour le futur village SOS enfants de Besançon

Publié le 16/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 16/01/2026 - 16:52

Situé sur l’ancien site du haras de Besançon, rue de Dole, le village d’enfants poursuit sa construction. À terme, il devrait permettre d’offrir dès juillet 2026, une cinquantaine de places d’accueil. 

Le futur village d'enfants SOS de Besançon © Titotes
Le futur village d'enfants SOS de Besançon © Titotes

Le village d’enfants SOS s’inscrit dans une démarche de réhabilitation patrimoniale, conciliant respect du site historique et création d’un cadre de vie adapté aux besoins des enfants confiés par l’Aide sociale à l’enfance. 

Après la pose de la première pierre réalisée le 2 novembre 2024, l’ambitieux chantier est en bonne voie. Les pavillons devraient ainsi être livrés dans les temps afin d’accueillir les premiers enfants à la date prévue. 

À terme, le village disposera de 50 places d’accueil et mobilisera 41 équivalents temps plein. Il sera composé de :

  • 9 maisons familiales, favorisant un accueil à taille humaine et le maintien des fratries
  • un Service d’Accompagnement Familial Individualisé (SAFI), pour les situations d’accueil en urgence
  • un espace de transition, destiné à accompagner les jeunes vers l’autonomie
  • une maison des familles, dédiée au travail et au maintien du lien familial.

"Le village d’enfants SOS de Besançon incarne notre volonté d’offrir aux enfants confiés un cadre de vie stable, sécurisant et durable, tout en s’inscrivant pleinement dans le territoire et son histoire", souligne Isabelle Moret, directrice générale de SOS Villages d’Enfants.

Une dynamique départementale renforcée

Initialement, les enfants sont confiés à I’Aide Sociale à l’Enfance du Doubs par mesure administrative ou judiciaire. Le Département, chef de fil en matière de protection de l’enfance, prévient, protège et accompagne. Par le biais de son plan d’actions, il a souhaité étendre son dispositif d’accueil en permettant le regroupement de fratries, grâce à la création des deux villages d’enfants SOS qu’il subventionne à hauteur de 4 millions d’euros.

Le projet de Besançon s’inscrit dans une dynamique globale de renforcement de l’offre d’accueil dans le Doubs, portée conjointement par SOS Villages d’Enfants et le Département. En parallèle, l’association poursuit la construction du village d’enfants SOS de L’Isle-sur-le-Doubs.

Le recrutement reste ouvert

"Ces projets incarnent un engagement fort du Département du Doubs en faveur de la protection de l’enfance. En garantissant des solutions d’accueil adaptées et respectueuses des besoins des enfants, le Département fait le choix de diversifier et d’amplifier durablement sa capacité d’accueil", déclare Christine Bouquin, présidente du Département du Doubs.

L’association est toujours à la recherche de personnels souhaitant venir compléter ses équipes. Les inscriptions se font par mail auprès d'Anne-Sophie Gerin à l’adresse : asgerin@sosve.org  (CV souhaité). Les candidats peuvent également consulter l’offre sur le site officiel : www.sosve.org/nous-rejoindre .

(avec communiqué)

chantier département du doubs sos villages sos villages d'enfants

Publié le 16 janvier à 18h00 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social

À Besançon, le Secours catholique organise un FraterNoël le 24 décembre

À l’approche des fêtes de fin d’année, le Secours catholique renouvelle son engagement en faveur des personnes isolées à Besançon. Cette année encore, il se mobilise sous la bannière de FraterNoël, des Noëls solidaires organisés le soir du 24 décembre, afin de permettre aux personnes isolées de vivre un moment chaleureux et fraternel. L’initiative s’appuie sur la mobilisation de bénévoles et vise à offrir une alternative à celles et ceux qui pourraient passer la soirée de Noël seuls.

noël 2025 repas secours catholique solidarité solitude
Publié le 23 décembre 2025 à 09h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

Contre la solitude des ainés à Noël Les Petits frères des pauvres se mobilisent en Bourgogne-Franche-Comté

Une fois encore, à l’approche de Noël, Les Petits Frères des Pauvres de la région Bourgogne-Franche-Comté se mobilisent pour que les fêtes de fin d’année "ne riment pas avec isolement et solitude pour nos aînés". Plusieurs événements sont ainsi organisés dans la région les 24 et 25 décembre pour que Noël reste "une fête pour tous". 

association isolement noël pauvreté seniors
Publié le 19 décembre 2025 à 16h36 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

Dermatose bovine en BFC : des syndicats agricoles appellent à une gestion “fondée sur la responsabilité collective”

Dans un communiqué commun du 17 décembre 2025, la FRSEA Bourgogne Franche-Comté et les Jeunes Agriculteurs de la région alertent sur la nécessité de maintenir une stratégie rigoureuse de gestion des risques sanitaires face à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Les organisations insistent sur une approche strictement sanitaire et collective pour faire face à la crise.

agriculture dermatose bovine dermatose nodulaire frsea jeunes agriculteurs maladie syndicat vache
Publié le 18 décembre 2025 à 09h00 par Alexane
Besançon
Social

Préavis de grève illimité au CHU de Besançon sur fond de contestation du temps de travail

+ Réaction de la direction • Les organisations syndicales FO, SUD et CGT du CHU de Besançon ont déposé un préavis de grève illimité mardi 16 décembre 2025 pour les agents de l’établissement. En cause : un projet de la direction concernant la gestion du temps de travail, qui prévoit un passage de journées de 7h36 à 7h30, entraînant selon les syndicats la perte de trois jours de RTT par agent. Un projet "qui ne se limite pas à une simple réduction du temps de travail" et qui est "plutôt bénéfique" pour les personnels répond la direction du CHU. 

cgt chu de besançon force ouvrière hôpital rtt sud
Publié le 17 décembre 2025 à 12h00 par Alexane
DOUBS (25)
Economie Social

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : Force ouvrière du Doubs appelle les députés à voter contre

L’Union départementale Force ouvrière (FO) du Doubs a adressé une lettre ouverte aux députés du département, les invitant à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Le vote solennel est prévu le 16 décembre.

allocation force ouvrière plfss projet de loi de financement de la sécurité sociale retraites sécurité sociale syndicat
Publié le 16 décembre 2025 à 14h00 par Alexane
Besançon
Social

Journée internationale des migrant(e)s : mobilisation le 18 décembre à Besançon

À l’occasion de la Journée internationale des migrant(e)s, une mobilisation est annoncée à Besançon le jeudi 18 décembre 2025. Plusieurs organisations syndicales, associatives et politiques appellent à un rassemblement en fin de journée afin de défendre les droits des personnes migrantes et de dénoncer les politiques migratoires actuelles.

immigration manifestation rassemblement travail
Publié le 16 décembre 2025 à 10h55 par Alexane
Dijon
Social Société

Bourgogne-Franche-Comté : sept projets de l’ESS distingués en 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a dévoilé, lundi 15 décembre 2025, les lauréats 2025 de son appel à projets Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour la 19e année consécutive, la collectivité a récompensé des initiatives associant utilité sociale, impact écologique et viabilité économique. Une dotation globale de 22 000 euros a été attribuée à sept projets.

économie sociale et solidaire jerome durain region bourgogne franche-comte solidarité transition écologique
Publié le 16 décembre 2025 à 09h25 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos forfaits de ski à la Station de Métabief

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 5.99
couvert
le 16/01 à 18h00
Vent
1.39 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
85 %
 