Particules fines : une vigilance sur le secteur de Belfort - Montbéliard ces prochains jours

Selon le bulletin publié ce mardi 13 janvier 2026 d'Atmo Bourgogne Franche-Comté, la qualité de l’air sera globalement moyenne sur la région, mais certaines zones devront rester particulièrement vigilantes.

Le bulletin précise que éles températures douces et le renforcement du vent en provenance du sud seront favorables à la qualité de l'air sur une grande partie de la régioné. Ces conditions devraient permettre une dispersion des polluants et limiter leur concentration dans l’atmosphère sur la majorité du territoire régional.

Concentration élevée de particules fines sur Belfort et Montbéliard

Toutefois, une exception concerne le secteur de Belfort et Montbéliard. Sur cette zone, "l'absence de vent entrainera une accumulation de particules, en particulier les particules PM2,5". Cette accumulation est susceptible de provoquer "une mauvaise qualité de l'air", selon Atmo Bourgogne Franche-Comté.

Prévisions générales

Pour le reste de la région, la qualité de l’air restera "moyenne". Une amélioration est attendue dès mercredi, indiquent les prévisionnistes. Le polluant majoritaire identifié pour cette journée reste les particules fines (PM2,5).