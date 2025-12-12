Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

”Les bougies solidaires de Peuples Solidaires Doubs, c'est la flamme vivante de la solidarité”, rappelle l’association. Fabriquées par ”les personnes handicapé.e.s de l'ESAT, fondation Pluriels à Pontarlier”, ces bougies deviennent un vecteur d’entraide à plusieurs niveaux : fabricants en ESAT, vendeurs bénévoles, dépositaires et acheteurs solidaires.

Le produit des ventes permet de ”consolider et développer la coopérative des femmes Assiwa au Togo, créée en 2023 en partenariat avec l'ONG togolaise Action Sud” et de financer la formation des instituteurs et institutrices de l’école primaire de Témedja ”au maniement de l'ordinateur”.

Les points de vente dans le Doubs et le Jura

Comme chaque année, plusieurs communes accueillent la mobilisation. Les ventes ont lieu dans le Doubs et le Jura, notamment à Goux-les-Usiers, Reugney, Miserey-Salines, Surmont et Courtefontaine.

À Besançon et dans le Grand Besançon :

Du 10 au 15 décembre , au Marché solidaire de Noël (11h–19h30), parking de l’Arsenal.

Vendredi 12 décembre , au marché de Noël de l’école de Roche-lez-Beaupré.

Du 17 au 20 décembre, place du 8 Septembre.

L’association lance également un appel : ”Bienvenue aux personnes qui voudraient renforcer l'équipe en assurant quelques heures de permanence ou en prenant des bougies en dépôt-vente ou en proposant des lieux de vente.”

Dans un contexte anxiogène, Peuples Solidaires Doubs insiste sur le symbole : ”Dans cette époque d'inquiétude, la bougie solidaire […] anime la flamme de l'espérance d'un monde meilleur à construire par tous les hommes et les femmes de bonne volonté.”

Un partenariat actif avec l’ONG togolaise Action Sud

La coopérative Assiwas (”Nous les femmes”), située dans la préfecture d’Amou au Togo, est née en 2023. Elle regroupe des femmes actives dans la collecte et le concassage des noix de palme. Créée grâce au partenariat de Peuples Solidaires Doubs et Action Sud, Ong togolaise de développement, elle a réalisé en 2024 ses premières récoltes et transformations.

Les premières recettes ”ont prouvé la viabilité de la coopérative, mais elles sont insuffisantes pour assurer un revenu aux coopératrices” déplore l'association. L’enjeu actuel porte donc sur la formation à la gestion et à la vente afin d’améliorer la technique de travail et de développer la recherche de nouveaux débouchés.

Former les enseignants togolais au numérique

Depuis 2021, un Tandem solidaire relie l’école de Roche-lez-Beaupré et celle de Témedja. Cette correspondance scolaire implique toutes les classes. En 2023, l’association a offert à l’école de Témedja un ordinateur et son imprimante, le seul de l'école. Les enseignants expriment aujourd’hui leur besoin d’être formés pour se servir au mieux de cet appareil.