Vendredi 12 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

Publié le 12/12/2025 - 10:48
Mis à jour le 12/12/2025 - 11:04

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

Screenshot ©
Screenshot © Peuples Solidaires Doubs
© Peuples Solidaires Doubs
1/3 - Screenshot ©
2/3 - Screenshot © Peuples Solidaires Doubs
3/3 - © Peuples Solidaires Doubs

”Les bougies solidaires de Peuples Solidaires Doubs, c'est la flamme vivante de la solidarité”, rappelle l’association. Fabriquées par ”les personnes handicapé.e.s de l'ESAT, fondation Pluriels à Pontarlier”, ces bougies deviennent un vecteur d’entraide à plusieurs niveaux : fabricants en ESAT, vendeurs bénévoles, dépositaires et acheteurs solidaires.

Le produit des ventes permet de ”consolider et développer la coopérative des femmes Assiwa au Togo, créée en 2023 en partenariat avec l'ONG togolaise Action Sud” et de financer la formation des instituteurs et institutrices de l’école primaire de Témedja ”au maniement de l'ordinateur”.

Les points de vente dans le Doubs et le Jura

Comme chaque année, plusieurs communes accueillent la mobilisation. Les ventes ont lieu dans le Doubs et le Jura, notamment à Goux-les-Usiers, Reugney, Miserey-Salines, Surmont et Courtefontaine.

À Besançon et dans le Grand Besançon :

  • Du 10 au 15 décembre, au Marché solidaire de Noël (11h–19h30), parking de l’Arsenal.
  • Vendredi 12 décembre, au marché de Noël de l’école de Roche-lez-Beaupré.
  • Du 17 au 20 décembre, place du 8 Septembre.

L’association lance également un appel : ”Bienvenue aux personnes qui voudraient renforcer l'équipe en assurant quelques heures de permanence ou en prenant des bougies en dépôt-vente ou en proposant des lieux de vente.”

Dans un contexte anxiogène, Peuples Solidaires Doubs insiste sur le symbole : ”Dans cette époque d'inquiétude, la bougie solidaire […] anime la flamme de l'espérance d'un monde meilleur à construire par tous les hommes et les femmes de bonne volonté.”

Un partenariat actif avec l’ONG togolaise Action Sud

La coopérative Assiwas (”Nous les femmes”), située dans la préfecture d’Amou au Togo, est née en 2023. Elle regroupe des femmes actives dans la collecte et le concassage des noix de palme. Créée grâce au partenariat de Peuples Solidaires Doubs et Action Sud, Ong togolaise de développement, elle a réalisé en 2024 ses premières récoltes et transformations.

© Peuples Solidaires Doubs

Les premières recettes ”ont prouvé la viabilité de la coopérative, mais elles sont insuffisantes pour assurer un revenu aux coopératrices” déplore l'association. L’enjeu actuel porte donc sur la formation à la gestion et à la vente afin d’améliorer la technique de travail et de développer la recherche de nouveaux débouchés.

Former les enseignants togolais au numérique

Depuis 2021, un Tandem solidaire relie l’école de Roche-lez-Beaupré et celle de Témedja. Cette correspondance scolaire implique toutes les classes. En 2023, l’association a offert à l’école de Témedja un ordinateur et son imprimante, le seul de l'école. Les enseignants expriment aujourd’hui leur besoin d’être formés pour se servir au mieux de cet appareil.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente

Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Social

Besançon
Social Société

Peuples Solidaires Doubs : des ventes de bougies pour ”animer la flamme de l’espérance” à Besançon

L’association Peuples Solidaires du Doubs relance cette année ses ventes de bougies solidaires jusqu'au 20 décembre 2025 à Besançon, un rendez-vous désormais bien identifié dans la région. Entre soutien à une coopérative de femmes au Togo et formation numérique dans une école primaire, l’initiative se veut un moteur de solidarité internationale.

bougies noël 2025 peuples solidaires doubs solidarité vente
Publié le 12 décembre à 10h48 par Alexane
Besançon
Social Société

Dermatose bovine : les agriculteurs représentent symboliquement les 83 vaches abattues à Pouilley-Français

VIDEO • Plus d'une soixantaine de tracteurs ont élu domicile le temps de quelques heures devant le parvis de la gare Viotte à Besançon ce 10 décembre 2025. Les agriculteurs ont exprimé leur colère face au protocole sanitaire appliqué en cas de dermatose bovine. Ils demandent notamment une vaccination massive...

agriculteurs dermatose bovine gare viotte manifestation
Publié le 10 décembre à 16h33 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Mobilisation du 2 décembre : où sont les manifestations prévues ce mardi en Bourgogne Franche-Comté ?

La CGT a appelé à une journée de grève et de manifestation le 2 décembre 2025, afin de défendre "un budget de progrès social" alors que le Sénat poursuit ce lundi l’examen du projet de loi de finances. Retrouvez le programme des manifestations prévues ce mardi en Bourgogne Franche-Comté.

2 décembre budget finances grève manifestation taxe transition énergétique
Publié le 1 décembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Santé Social

200.000 € en un an pour le CHU de Besançon : le fonds Phisalix célèbre ses premières réussites mais ne compte pas s’arrêter là…

Il y a un an, le 26 novembre 2024, le fonds Phisalix, co-fondé par le CHU de Besançon, Abéo, le Crédit Agricole Franche-Comté et Micronora, était officiellement lancé. À l’occasion de ce premier anniversaire, le fonds revient sur une année jalonnée de réalisations.

Abéo chu de besançon crédit agricole franche-Comté micronora phisalix
Publié le 30 novembre à 18h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Social Société

La Région Bourgogne-Franche-Comté triplement récompensée aux Prix Territoria 2025

La Région Bourgogne-Franche-Comté a été largement distinguée lors des Trophées Territoria 2025, en recevant trois prix saluant des initiatives innovantes menées sur son territoire. La cérémonie s’est tenue le vendredi 21 novembre 2025 dans la salle des fêtes de la mairie de Paris, en présence de plusieurs élus régionaux.

jerome durain prix territoria region bourgogne franche-comte
Publié le 30 novembre à 10h00 par Alexane
DOUBS (25)
Social

José Aviles réélu secrétaire général de l’UD CGT du Doubs

José Aviles a été réélu secrétaire général de l’UD CGT du Doubs pour la troisième fois, avec 100 % des voix portées par les congressistes. Le syndicat rappelle qu’une mobilisation est prévue le 2 décembre 2025 pour "davantage de justice sociale sur l’ensemble du territoire".

Publié le 26 novembre à 11h03 par Hélène L.
Bourgogne-Franche-Comté
Social

Budget 2026 : des syndicats appellent à la mobilisation le 2 décembre

Alors que se poursuit l’examen du budget 2026, la CGT estime que le débat démocratique est fragilisé par les délais parlementaires et par les positions de la droite et de l’extrême droite. Le syndicat appelle à "maintenir la pression pour gagner de vraies mesures de justice fiscale" et organise une journée de mobilisation intersyndicale (FSU, la CGT et Solidaires) le 2 décembre.

budget cgt loi de finances manifestation surtaxe syndicat taxe
Publié le 26 novembre à 08h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Social

ESS : une croissance qui résiste en Bourgogne–Franche-Comté malgré le ralentissement régional

Les Urssaf Bourgogne et Franche-Comté, en partenariat avec la Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire (CRESS), ont présenté lundi 24 novembre 2025 les données actualisées sur l’Économie sociale et solidaire (ESS) en Bourgogne Franche-Comté.

chambre régionale de l’économie sociale et solidaire croissance économie sociale et solidaire emploi urssaf
Publié le 25 novembre à 08h56 par Alexane
DOUBS (25)
Social Société

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

PUBLI-INFO • Pour les personnes de plus de 60 ans ou adultes en situation de handicap, trouver un lieu de vie adapté et rassurant n’est pas toujours simple. Entre le maintien à domicile parfois difficile et l’hébergement collectif qui ne convient pas à tous, une autre option existe : l’accueil familial. Comment ça marche ? Comment devenir accueillant familial dans le Département du Doubs ? Réponses.

département du doubs emploi famille d'accueil handicap métier retraite senior solidarité
Publié le 24 novembre à 07h00 par Macommune.info
Besançon
Social

690 personnes mobilisées contre les féminicides ce samedi à Besançon

Une mobilisation s’est tenue ce samedi 22 novembre 2025 à 15h00 sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre. Pour rappel, Laure, 32 ans, a été assassinée jeudi dernier par son ex-conjoint à Besançon. Ce dernier a reconnu les faits devant les policiers.

25 novembre féminicide mobilisation
Publié le 22 novembre à 17h56 par Hélène L.
Besançon
Social Société

Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

Publié le 19 novembre à 15h10 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des coffrets festifs de la biscuiterie Mistral
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : une cible électronique de chez Decathlon
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : une offre Raclette & Dessert au restaurant Du Fromage à Malbuisson

Sondage

 8.61
nuageux
le 12/12 à 12h00
Vent
0.67 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
94 %
 