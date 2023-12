Franche-Comté : le point sur les routes barrées en raison des crues

Après le Doubs, en vigilance jaune depuis samedi 9 décembre, les tronçons de l’Allan, de la Loue et la Saône en amont de la Lanterne sont à leur tour passés en vigilance jaune ce dimanche 10 décembre. Une situation qui ne devrait pas s’arranger puisque Météo-France a également placé le Doubs et le Jura en vigilance jaune "pluie et inondation" pour ce lundi 11 décembre 2023.