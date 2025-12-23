Poids lourds interdits sur la RN 83 : FNE demande un report du projet de la RN 57

Dans un communiqué du 23 décembre 2025, France Nature environnement Doubs a salué la récente décision de l’État actant l’ interdiction du trafic de poids lourds en transit sur la RN83 entre les échangeurs autoroutiers de Bersaillin (vers Poligny, Jura) et Valentin Nord à Besançon. Une mesure qui, pour l’association, amène à repenser également le projet de mise en 2x2 voies de la RN57 entre Besançon et Beure.

La Fédération départementale des associations de protection de la Nature remercie ainsi l’État d’avoir "enfin pris cette mesure rationnelle réclamée depuis moult années par des associations et des élus". Si les moyens sont mis pour la faire appliquer, l’association souligne que ce sont entre 700 et 1000 camions, sur les 2000 qui empruntent la RN83 chaque jour, qui devront ainsi rester sur les autoroutes à partir du 1er janvier 2026.

Des répercussions sur la circulation de la RN 57

Conséquence directe, "la circulation va être considérablement allégée sur la RN83 et par conséquent sur la RN57 entre Beure et Valentin Nord". La fédération invite ainsi l’État et les collectivités locales qui soutiennent le projet de mise en 2 x 2 voies du tronçon RN57 entre Beure et l'Amitié "à repousser et repenser les travaux, afin d’étudier les conséquences de cette décision sur la fluidité de la circulation".

"Ce projet couteux, estimé actuellement à plus de 200 millions d’euros pour 3,7 km, reste une aberration face aux défis des bouleversements énergétiques et environnementaux, qui nous pressent d’agir" poursuit France Nature Environnement Doubs (FNE). Pour l’association, les encombrements "à certaines heures sur la RN57" pourraient être résolus grâce "au report d'une partie du trafic poids lourds sur l'autoroute, au développement du covoiturage, des modes doux et actifs de déplacement et des transports en commun". Le tout, "sans élargir la route tout en préservant les finances publiques". Pour FNE Doubs, qui poursuit avec Beure respire la procédure judiciaire à l’encontre de ce projet, "elle est là la véritable transition".