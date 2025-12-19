Vendredi 19 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Transports

RN83 entre Besançon et le Jura : les poids lourds en transit interdits à partir du 1er janvier 2026

Publié le 19/12/2025 - 18:00
Mis à jour le 19/12/2025 - 15:22

Les préfets du Doubs et du Jura ont signé, vendredi 19 décembre 2025, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds en transit sur la RN83 entre Besançon et Poligny. Une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qui vise à réduire significativement le trafic de camions sur cet axe très fréquenté.

© CC0
© CC0

À compter de cette date, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes n’auront plus le droit de quitter les autoroutes A36 et A39 entre Bersaillin et École-Valentin pour emprunter la RN83, sauf en cas de livraison ou de chargement local. L’objectif est clair : limiter le transit de camions qui traversent le Doubs et le Jura sans s’y arrêter.

Selon les services de l’État, cette interdiction permettra d’éviter chaque jour le passage de plus de 700 camions sur la RN83, sur un total estimé à plus de 2 100 poids lourds quotidiens. Jusqu’à présent, de nombreux transporteurs quittaient l’autoroute pour gagner du temps ou éviter les péages, notamment via Larnod dans le Grand Besançon, provoquant saturation du trafic et hausse de l’accidentalité.

Une décision saluée par la maire de Besançon

La maire de Besançon, Anne Vignot, a réagi favorablement à la signature de cet arrêté, qu’elle considère comme une avancée majeure pour les habitants des communes traversées. "Je tenais à remercier Monsieur Rémi Bastille, préfet du Doubs, pour avoir pris un arrêté interdisant les grands transits de poids lourds de plus de 7,5 tonnes via la RN83, traversant plusieurs départements sans livraison ni chargement sur les territoires concernés", écrit-elle dans un communiqué.

Elle rappelle que ce transit massif avait des conséquences lourdes sur le quotidien des riverains :"ce transit de près de 2 000 camions par jour impactait lourdement la vie des habitants, la sécurité routière et saturait nos axes principaux", souligne Anne Vignot.

Une mobilisation citoyenne de longue date

Cette décision est l’aboutissement de plusieurs années de mobilisation des habitants et des élus locaux, notamment dans le Grand Besançon et le Jura. Associations de riverains et collectivités dénonçaient depuis longtemps une situation jugée "insoutenable".

Face à l’absence de réponse de l’État à l’époque, la maire de Besançon avait elle-même pris un arrêté en juin 2021 : "J’avais pris un arrêté dès le 22 juin 2021 interdisant la circulation des poids lourds en transit sur la RN57 et les boulevards de Besançon. Bien qu’il ait été rapidement suspendu, il a permis d’ouvrir un dialogue avec l’État", rappelle-t-elle.

Ce dialogue a ensuite débouché sur des échanges avec les entreprises de transport et le lancement de travaux sur la logistique urbaine, dont une étude est toujours en cours.

Vers une nouvelle organisation des mobilités

Pour Anne Vignot, cette décision marque une étape importante dans la réflexion globale sur les déplacements à l’échelle du bassin de vie bisontin. "Cette mobilisation démontre l’importance de repenser les mobilités sur tout le bassin de vie de Grand Besançon", affirme la maire.

Elle salue le travail engagé avec l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté et les collectivités concernées dans le cadre du futur SERM (Service express régional métropolitain), afin de fluidifier les déplacements grâce aux transports en commun et au covoiturage. "Je me réjouis de la proposition des collectifs d’habitants de développer davantage les parkings-relais et les plateformes de covoiturage pour optimiser les déplacements en voiture", ajoute-t-elle.

"Un arrêté né d’une écoute exceptionnelle"

En conclusion, la maire de Besançon voit dans cet arrêté le fruit d’un dialogue constructif entre l’ensemble des acteurs concernés. "Nous saluons cet arrêté né d’une écoute exceptionnelle entre l’État, les citoyens et les transporteurs, en phase avec les enjeux environnementaux, économiques et sociaux actuels", conclut Anne Vignot.

Un soulagement pour les riverains de la RN83, qui devront toutefois patienter jusqu’en 2026 pour voir les premiers effets concrets de cette mesure.

anne vignot camion poids lourd préfet rémi bastille RN83

Publié le 19 décembre à 18h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Franche-Comté
Transports

RN83 entre Besançon et le Jura : les poids lourds en transit interdits à partir du 1er janvier 2026

Les préfets du Doubs et du Jura ont signé, vendredi 19 décembre 2025, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds en transit sur la RN83 entre Besançon et Poligny. Une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qui vise à réduire significativement le trafic de camions sur cet axe très fréquenté.

anne vignot camion poids lourd préfet rémi bastille RN83
Publié le 19 décembre à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

jean-françois longeot sénat suisse tgv lyria train
Publié le 16 décembre à 11h45 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Grand Besançon Métropole
Politique Transports

Rétroviseurs et vitres cassés en cadeaux au Département du Doubs : une association alerte des dangers sur la D141

VIDÉO • L’association "À fond la transition" s’est mobilisée ce jeudi 11 décembre à 10h30 devant les locaux du conseil départemental du Doubs à Besançon pour lui offrir des cadeaux très particuliers : rétroviseurs, vitres de bus et de voitures brisées emballés… Ces morceaux proviennent de véhicules qui se sont aventurés sur la D141 au niveau du passage dit Sous les Roches Beure-Besançon.

à fond la transition accident circulation d141 danger route sous les roches
Publié le 11 décembre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Transports

L’UFC Que choisir tacle les retards des TER en Franche-Comté…

Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.

ter train ufc que choisir
Publié le 10 décembre à 17h30 par Hélène L.
Besançon
Société Transports

Keolis Besançon Mobilités déploie le programme international ”Tournesol” pour les handicaps invisibles. C’est quoi ?

Keolis Besançon Mobilités, exploitant du réseau Ginko pour Grand Besançon Métropole, a annoncé le 3 décembre 2025 son adhésion au programme international Sunflower – Hidden Disabilities, connu en France sous le nom ”Le Tournesol”. Ce dispositif permet aux personnes vivant avec un handicap invisible de signaler discrètement un besoin d’assistance grâce à un symbole facilement reconnaissable. Une première en France.

bus ginko Grand Besançon Métropole kéolis tramway transports en commun
Publié le 4 décembre à 09h23 par Alexane
Besançon
Politique Transports

La Ville de Besançon repense le stationnement en centre-ville pour les professionnels

VIDÉO • Parmi les points à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de Besançon qui aura lieu jeudi 4 décembre 2025, les élus auront à se prononcer sur plusieurs sujets, dont celui concernant le stationnement des artisans et des professionnels de santé dans le centre-ville bisontin. 

1
artisans centre-ville conseil municipal professionnels de santé stationnement
Publié le 7 décembre à 15h22 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte
Jeu-concours

Jeu-concours Artemis: découvrez les résultats !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 9.88
légère pluie
le 19/12 à 18h00
Vent
1.4 m/s
Pression
1021 hPa
Humidité
88 %
 