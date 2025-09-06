Pontarlier accueille la 23e édition des Absinthiades les 4 et 5 octobre 2025

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Pontarlier s’apprête à vivre un week-end placé sous le signe de la “fée verte”. Les 23e Absinthiades, manifestation culturelle annuelle consacrée à l’absinthe et organisée par l’Association Les Amis du Musée de Pontarlier, se tiendront les 4 et 5 octobre 2025.

Depuis 2001, cet événement rassemble amateurs, collectionneurs et curieux autour d’animations, d’expositions et de conférences. Le programme 2025 s’annonce particulièrement riche.

Animations et dégustations

Un concours de dégustation d’absinthes réunira différents jurys : un jury professionnel le vendredi 3 octobre de 20 h à 22 h, un jury populaire le samedi 4 octobre de 16h à 18h et un jury VIP le dimanche 5 octobre de 10h30 à 12h30.

Par ailleurs, les distilleries partenaires de Pontarlier et des environs ouvriront leurs portes. Des navettes gratuites partiront toutes les heures depuis le théâtre Bernard Blier, avec un dernier départ à 17 h.

Expositions et conférences

Deux expositions thématiques intitulées “Interdiction & Prohibition” seront présentées les 4 et 5 octobre. Elles mettront en lumière “l’interdiction de l’absinthe en France” ainsi que “la prohibition de l’alcool aux États-Unis dans les années 20 qui a fait l’objet de nombreux films”.

Le Musée de Pontarlier proposera une présentation spéciale le samedi 4 octobre à 14 h 30, intitulée : De la Fée à la sorcière : l’interdiction de l’absinthe dans les arts, qui explorera “comment l’art contribua à favoriser le discours anti-absinthe”. L’entrée au musée sera gratuite tout le week-end.

Le dimanche, deux conférences viendront compléter le programme : “L’interdiction de l’absinthe en France” par Joël Guiraud, Conservateur honoraire (16 h) et “La re-légalisation de l’absinthe en Suisse” par l’historien Pierre-André Delachaux (16 h 30).

Dédicaces et créations

Des séances de dédicaces réuniront Marie-Claude Delahaye, historienne de l’absinthe, Julien Cachemaille, co-auteur d’une bande dessinée sur la fée verte, ainsi que Steven Grah, créateur de l’affiche officielle de l’événement.

Les distilleries locales proposeront également la réalisation d’une Cuvée spéciale 23e Absinthiades sous l’IG Absinthe de Pontarlier, issue d’une collaboration entre les maisons Guy, Montrieux, Pernot, Aymonier, Bourgeois et Marguet Champreux.

Marché et artisanat

Un salon des collectionneurs d’absinthe et d’anis aura lieu les 4 et 5 octobre de 10 h à 18 h, avec un droit d’entrée fixé à 5 euros (4 euros pour les Amis du Musée). Des ateliers d’artisanat et des stands complèteront l’offre, notamment de gravure sur verre, coutellerie ou tatouage.

Enfin, la gastronomie ne sera pas oubliée, avec des chocolats, glaces, macarons à l’absinthe proposés par P’tit Biscuit et plusieurs restaurants partenaires.

