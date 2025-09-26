Pontarlier : mobilisation d’agriculteurs contre les produits importés

La Coordination rurale du Doubs et du Territoire de Belfort (CR 25-90) appelle à une mobilisation samedi 27 septembre à 11h00 devant le magasin Leclerc de Pontarlier.

L’organisation syndicale entend dénoncer ”l’injustice subie par les agriculteurs français” face à la concurrence de produits importés qui, selon elle, ne respectent pas les mêmes exigences que la production nationale.

Des normes jugées inéquitables

Dans son communiqué, la CR 25-90 rappelle que les producteurs locaux sont ”contraints de respecter des normes sanitaires, environnementales et sociales strictes”, alors que ”des produits importés traités avec des substances interdites en France continuent de remplir les rayons de nos supermarchés”.

Le syndicat estime que cette situation désavantage fortement les exploitants français, soumis à des règles plus contraignantes que certains concurrents étrangers.

Un message aussi destiné aux consommateurs

La Coordination rurale affirme que ”les consommateurs français sont trompés : ils achètent des denrées qui ne respectent pas nos standards de production et qui mettent en danger à la fois leur santé, l’avenir de nos agriculteurs et notre souveraineté alimentaire”.

Lors de l’action prévue samedi, des stickers d’information et des affiches de sensibilisation seront distribués pour ”alerter les clients de ce magasin et rappeler l’importance de privilégier les produits français, conformes aux règles que l’État impose à nos agriculteurs”.

Le mouvement appelle à une présence citoyenne ”pour soutenir une agriculture responsable et respectueuse des consommateurs”, conclut la CR 25-90.