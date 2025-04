Pour la défense de l’État de droit et la démocratie, une manifestation le 12 avril à Besançon

Plusieurs syndicats et collectifs* appellent à manifester samedi 12 avril 2025 à Besançon pour la défense de l’État de droit et de la démocratie à la suite de l’annonce de la décision de justice entraînant l’inéligibilité de Marine Le Pen, très fortement critiquée par le Rassemblement national.

*Organisations signataires : Union syndicale Solidaires, Confédération Générale du Travail (CGT), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Comité de Défense des Droits et Libertés des Étrangers (CDDLE), ATTAC, Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), Confédération Nationale du Logement (CNL), Comité de Vigilance Antifasciste de Besançon (CVAB).

Les signataires de ce cet appel à mobilisation rappelle que ”le 31 mars, à l’issue de longues années de procédure et d’un débat judiciaire contradictoire, le Rassemblement National ainsi que des élu-es et des cadres du mouvement d’extrême-droite ont été condamné-es pour détournement de fonds publics.”

Ils ajoutent que ”depuis l’annonce de ce verdict qui découle de la seule application de la loi par des juges indépendants, le Rassemblement National a choisi de dénoncer la décision de justice en des termes aussi abusifs que choquants. Encore plus inquiétant, ces critiques d’une décision de justice sanctionnant des délits ont été plus largement relayées par des élu-es et responsables politiques d’autres partis, y compris le Premier ministre (…)”.

"Fermement attaché-es à l’égalité de toutes et de tous devant la loi, nous sommes nécessairement attaché-es à l’État de droit qui deviendrait un concept vide si l’indépendance de la justice n’était pas respectée”, assurent les syndicats et collectifs, et ”parce que nous défendons la démocratie et les principes qui la fondent, nous, organisations de la société civile, appelons toutes celles et tous ceux qui partagent ces principes à exprimer leur attachement à la justice et à l’État de droit en se rassemblant”.