Près de 5 kg de stupéfiants et plus de 9.000 € saisis dans un point de deal à Besançon

Lors d’une surveillance d’un point de deal mise en place suite à l’obtention d’un renseignement, les effectifs de la BAC ont remarqué dans la soirée des allers et venus de deux individus montés sur une trottinette entre un appartement et l’arrière d’un immeuble situé avenue de Montrapon. Ils ont également été surpris en train de remettre un sac en toile au conducteur d’un véhicule.

Les trois mis en cause ont aussitôt été interpellés par les policiers et l’appartement a été perquisitionné. À l’intérieur de celui-ci, les agents ont découvert une importante quantité d’herbe de cannabis et divers produits stupéfiants. Au total, 9 310€ ont été découverts à la fois dans l’appartement et dans le véhicule du suspect.

Deux des suspects nient les faits

Une fois la pesée réalisée par les enquêteurs, la saisie totale a révélé :

3189 grammes d’herbe de cannabis

1612 grammes de résine de cannabis

103 grammes de cocaïne

2273 comprimés d’ecstasy

Au cours de leur audition, seul le revendeur âgé de 22 ans a accepté de s’expliquer auprès des policiers, les deux autres suspects âgés de 31 et 27 ans ont quant à eux nié les faits.

Le premier individu a été déféré le 3 juin 2025 et jugé dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à un an de prison, dont six mois fermes aménageables.

Les deux autres mis en cause ont été déférés à leur tour et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate prévue ce mercredi 4 juin.