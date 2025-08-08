Vendredi 8 Août 2025
Fraisans
Culture

Programme, camping... Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Publié le 08/08/2025 - 08:30
Mis à jour le 04/08/2025 - 16:30

Le No Logo Festival se tiendra du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, là où tout a commencé, aux Forges de Fraisans. Les horaires des concerts sont disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à quelques heures de l'ouverture du site...

© no logo festival
Le programme au camping © No Logo
1/2 - © no logo festival
2/2 - Le programme au camping © No Logo

Cette année, une centaine d'artistes participent au célèbre festival et se produiront sur quatre scènes, dont 2 sur le camping, qui bénéficiera d'une programmation indépendante. Complet, environ 17.000 personnes sont attendues chaque jour, dans un lieu où "plus de 10 nationalités seront représentées : Jamaïque, France, Angleterre, Bénin, Chine, Japon, Sénégal, Italie, Mexique, Afrique du Sud..."

Le programme

Vendredi 8 août

Grande scène :

  • 16h00-17h00 : I Woks 
  • 17h30-18h30 : Jah Lil
  • 19h00-20h00 : Clinton Fearon
  • 20h30-21h40 : Burning Spear
  • 22h10-23h20 : Taïro
  • 00h00-01h15 : Fonky Family
  • 01h35-02h35 : David Rodigan

Dub Factory :

  • 15h30-16h50 : Mexican Stepper
  • 17h20-18h40 : Dawa Hifi meets Roots Raid
  • 19h00-20h30 : M.O.K.O
  • 21h00-22h15 : Twinkle
  • 22h45-00h10 : Kanka
  • 00h30-02h00 : Mad Professor

Samedi 9 août

Grande scène :

  • 16h00-17h00 : Puman
  • 17h30-18h30 : Meta and the Cornestones
  • 19h00-20h00 : Mellow Mood
  • 20h30-21h30 : Third World
  • 22h10-23h10 : Biga*Ranx
  • 23h50-01h00 : Yaniss Odua
  • 01h30-02h30 : BCUC

Dub Factory :

  • 15h30-16h00 : Docta G
  • 16h00-17h00 : Youthie
  • 17h30-18h55 : Miniman & Ksanti
  • 19h20-20h50 : Dubanko & Woody Vibes
  • 21h00-22h15 : Omega Nebula
  • 22h40-00h00 : Ondubground
  • 00h30-01h30 : Rakoon

Dimanche 10 août

Grande scène :

  • 16h00-17h00 : BIM
  • 17h30-18h30 : Ayo
  • 19h00-20h00 : Twinkle Brothers
  • 20h30-21h30 : Neg’Marrons
  • 22h00-23h10 : Ky-Mani Marley
  • 23h50-01h05 : Danakil
  • 01h30-02h35 : Kybba

Dub Factory :

  • 15h30-16h45 : La Faune Stepper
  • 17h10-19h50 : carte blanche à Heavyweight Crew, Dub Kazman, Sak Dub I, Element
  • 20h20-21h30 : Sumac Dub
  • 21h50-23h05 : Ashkabad
  • 23h30-02h15 : show exclusif Steppas Records 15y anniversary - Dub Dynasty X Alpha Step X Alpha & Omega + Ras Tinny, Nai-Jah, Awa Fall, Jonah Dan

Sur le camping, un véritable "festival dans le festival"

Le camping du No Logo Festival n'est pas seulement un lieu pour planter sa tente et dormir après les concerts. En tant que "prolongement de l’événement, il propose une programmation artistique à part entière avec deux scènes dédiées (le Ch’apéro et le Show’piteau), des concerts, des fanfares, des spectacles insolites, des animations en continu, des ateliers participatifs, du théâtre de rue, des afters, et de nombreuses surprises... Un lieu incontournable pour de nombreux festivaliers, propice aux rencontres, à l’imprévu, à la fête, et qui contribue à créer un véritable esprit de famille."

Le programme au camping © No Logo

Infos +

  • Billetterie : le festival affiche complet
  • Les horaires des concerts sont disponibles ici :  nologofestival.fr

concert festival no logo musique no logo reggae

Publié le 8 aout à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

