Programme, camping... Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Le No Logo Festival se tiendra du 8 au 10 août 2025 aux Forges de Fraisans pour une 12ème et dernière séance, là où tout a commencé, aux Forges de Fraisans. Les horaires des concerts sont disponibles, de quoi rendre les festivaliers impatients à quelques heures de l'ouverture du site...

Cette année, une centaine d'artistes participent au célèbre festival et se produiront sur quatre scènes, dont 2 sur le camping, qui bénéficiera d'une programmation indépendante. Complet, environ 17.000 personnes sont attendues chaque jour, dans un lieu où "plus de 10 nationalités seront représentées : Jamaïque, France, Angleterre, Bénin, Chine, Japon, Sénégal, Italie, Mexique, Afrique du Sud..."

Le programme

Vendredi 8 août

Grande scène :

16h00-17h00 : I Woks

17h30-18h30 : Jah Lil

19h00-20h00 : Clinton Fearon

20h30-21h40 : Burning Spear

22h10-23h20 : Taïro

00h00-01h15 : Fonky Family

01h35-02h35 : David Rodigan

Dub Factory :

15h30-16h50 : Mexican Stepper

17h20-18h40 : Dawa Hifi meets Roots Raid

19h00-20h30 : M.O.K.O

21h00-22h15 : Twinkle

22h45-00h10 : Kanka

00h30-02h00 : Mad Professor

Samedi 9 août

Grande scène :

16h00-17h00 : Puman

17h30-18h30 : Meta and the Cornestones

19h00-20h00 : Mellow Mood

20h30-21h30 : Third World

22h10-23h10 : Biga*Ranx

23h50-01h00 : Yaniss Odua

01h30-02h30 : BCUC

Dub Factory :

15h30-16h00 : Docta G

16h00-17h00 : Youthie

17h30-18h55 : Miniman & Ksanti

19h20-20h50 : Dubanko & Woody Vibes

21h00-22h15 : Omega Nebula

22h40-00h00 : Ondubground

00h30-01h30 : Rakoon

Dimanche 10 août

Grande scène :

16h00-17h00 : BIM

17h30-18h30 : Ayo

19h00-20h00 : Twinkle Brothers

20h30-21h30 : Neg’Marrons

22h00-23h10 : Ky-Mani Marley

23h50-01h05 : Danakil

01h30-02h35 : Kybba

Dub Factory :

15h30-16h45 : La Faune Stepper

17h10-19h50 : carte blanche à Heavyweight Crew, Dub Kazman, Sak Dub I, Element

20h20-21h30 : Sumac Dub

21h50-23h05 : Ashkabad

23h30-02h15 : show exclusif Steppas Records 15y anniversary - Dub Dynasty X Alpha Step X Alpha & Omega + Ras Tinny, Nai-Jah, Awa Fall, Jonah Dan

Sur le camping, un véritable "festival dans le festival"

Le camping du No Logo Festival n'est pas seulement un lieu pour planter sa tente et dormir après les concerts. En tant que "prolongement de l’événement, il propose une programmation artistique à part entière avec deux scènes dédiées (le Ch’apéro et le Show’piteau), des concerts, des fanfares, des spectacles insolites, des animations en continu, des ateliers participatifs, du théâtre de rue, des afters, et de nombreuses surprises... Un lieu incontournable pour de nombreux festivaliers, propice aux rencontres, à l’imprévu, à la fête, et qui contribue à créer un véritable esprit de famille."

Infos +