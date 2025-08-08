Programme, camping... Le No Logo festival 2025 commence ce vendredi, la dernière édition à Fraisans

Cette année, une centaine d'artistes participent au célèbre festival et se produiront sur quatre scènes, dont 2 sur le camping, qui bénéficiera d'une programmation indépendante. Complet, environ 17.000 personnes sont attendues chaque jour, dans un lieu où "plus de 10 nationalités seront représentées : Jamaïque, France, Angleterre, Bénin, Chine, Japon, Sénégal, Italie, Mexique, Afrique du Sud..."
Le programme
Vendredi 8 août
Grande scène :
- 16h00-17h00 : I Woks
- 17h30-18h30 : Jah Lil
- 19h00-20h00 : Clinton Fearon
- 20h30-21h40 : Burning Spear
- 22h10-23h20 : Taïro
- 00h00-01h15 : Fonky Family
- 01h35-02h35 : David Rodigan
Dub Factory :
- 15h30-16h50 : Mexican Stepper
- 17h20-18h40 : Dawa Hifi meets Roots Raid
- 19h00-20h30 : M.O.K.O
- 21h00-22h15 : Twinkle
- 22h45-00h10 : Kanka
- 00h30-02h00 : Mad Professor
Samedi 9 août
Grande scène :
- 16h00-17h00 : Puman
- 17h30-18h30 : Meta and the Cornestones
- 19h00-20h00 : Mellow Mood
- 20h30-21h30 : Third World
- 22h10-23h10 : Biga*Ranx
- 23h50-01h00 : Yaniss Odua
- 01h30-02h30 : BCUC
Dub Factory :
- 15h30-16h00 : Docta G
- 16h00-17h00 : Youthie
- 17h30-18h55 : Miniman & Ksanti
- 19h20-20h50 : Dubanko & Woody Vibes
- 21h00-22h15 : Omega Nebula
- 22h40-00h00 : Ondubground
- 00h30-01h30 : Rakoon
Dimanche 10 août
Grande scène :
- 16h00-17h00 : BIM
- 17h30-18h30 : Ayo
- 19h00-20h00 : Twinkle Brothers
- 20h30-21h30 : Neg’Marrons
- 22h00-23h10 : Ky-Mani Marley
- 23h50-01h05 : Danakil
- 01h30-02h35 : Kybba
Dub Factory :
- 15h30-16h45 : La Faune Stepper
- 17h10-19h50 : carte blanche à Heavyweight Crew, Dub Kazman, Sak Dub I, Element
- 20h20-21h30 : Sumac Dub
- 21h50-23h05 : Ashkabad
- 23h30-02h15 : show exclusif Steppas Records 15y anniversary - Dub Dynasty X Alpha Step X Alpha & Omega + Ras Tinny, Nai-Jah, Awa Fall, Jonah Dan
Sur le camping, un véritable "festival dans le festival"
Le camping du No Logo Festival n'est pas seulement un lieu pour planter sa tente et dormir après les concerts. En tant que "prolongement de l’événement, il propose une programmation artistique à part entière avec deux scènes dédiées (le Ch’apéro et le Show’piteau), des concerts, des fanfares, des spectacles insolites, des animations en continu, des ateliers participatifs, du théâtre de rue, des afters, et de nombreuses surprises... Un lieu incontournable pour de nombreux festivaliers, propice aux rencontres, à l’imprévu, à la fête, et qui contribue à créer un véritable esprit de famille."
Infos +
- Billetterie : le festival affiche complet
- Les horaires des concerts sont disponibles ici : nologofestival.fr