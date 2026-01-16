Vendredi 16 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Culture

"Quand les anges s'enmêlent... c'est le bordel !", la pièce de théâtre d'une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

Publié le 16/01/2026 - 08:00
Mis à jour le 15/01/2026 - 10:59

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

Théo Vuillet-a-Ciles, Delphine Doillon et François Costagliola © Bruno Todeschini
Théo Vuillet-a-Ciles, Delphine Doillon et François Costagliola © Bruno Todeschini

Delphine Doillon retrace à travers ses mots un parcours marqué par un désir ancien de théâtre longtemps mis de côté. ”Petite, je rêvais de théâtre. Mais chez moi, ce n'était pas un vrai métier. Mes parents appelaient ça "la vie de saltimbanque", et au ton de leur voix, je vous garantis que ce n'était pas un compliment...” explique-t-elle. Elle décrit ensuite un itinéraire professionnel classique, fait d’études de droit, de création d’entreprises et de responsabilités managériales, avant d’évoquer une aspiration persistante : ”… ça n'a jamais cessé de vibrer.”

À 56 ans, elle décide de revenir à cette vocation initiale : ”J'ai décidé de dire « oui à mon rêve », d'écouter cette petite voix qui me souffle « Fonce !» « Fais-le avant qu'il ne soit trop tard ».”

Une comédie autour du choix

Le spectacle Quand les Anges s'enmêlent... c'est le bordel ! est né de cette démarche personnelle. Il s’articule autour de la notion de choix, un thème que l’autrice juge central. Le personnage principal, Daphné, est présenté comme un double de l’autrice. Elle incarne ”une femme qui court, qui jongle, qui essaie de bien faire... mais qui s'oublie un peu en chemin.”

À travers une intrigue où des anges maladroits provoquent un tournant de vie, la pièce aborde la question de l’audace individuelle : ”Ce spectacle parle de l'audace de choisir pour soi rien que soi.” L’humour y tient une place centrale ”parce que l'humour est une arme douce mais puissante.”

La création de la compagnie MD Prod

Fondée en avril 2024, la compagnie MD Prod est née de la conviction que ”le théâtre peut divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” Delphine Doillon, après plus de 30 ans d’entrepreneuriat dans l’immobilier puis le conseil, y voit l’aboutissement d’un parcours atypique. Elle écrit pour le théâtre depuis 2011 et conçoit ses créations comme ”des outils de transmission joyeux, accessibles et populaires au sens noble du terme.”

La compagnie développe à la fois des spectacles comiques, des formations théâtralisées pour les entreprises et des créations événementielles. Sa ligne directrice : ”mettre de la conscience sans faire la morale” et ”utiliser l'humour comme un miroir : parfois drôle, parfois dérangeant, toujours humain.”

Delphine produit sa première pièce en 2014 intitulée Miroir mon bô miroir ! mise en scène par Quentin Juy de la compagnie Keichad. En 2019, elle poursuit cette collaboration avec Quand les anges s'enmêlent... qui devait partir en tournée si le Covid-19 et le confinement n'étaient pas survenus. Avec la compagnie MD Prod créé en 2024, le projet de Delphine Doillon trouve un nouveau souffle.

Une première au petit Kursaal de Besançon

La grande première de Quand les anges s'enmêlent... c'est le bordel ! est prévue le 21 février 2026 au petit Kursaal de Besançon. Delphine Doillon souligne le caractère personnel de cette étape qui a décidé à 57 ans de se consacrer pleinement à la scène.

Elle y résume son choix en ces termes : ”J'ai toujours construit, créé, entrepris. Mais un jour, j'ai compris que ce que je repoussais depuis trop longtemps - monter sur scène - était devenu vital. Alors j'ai osé.”

L'indépendance pour la liberté

Delphine Doillon a choisi de s’auto-produire à travers sa structure MD Prod. Le projet repose sur une équipe de comédiens et de techniciens 100% bisontine et se développe sans soutien public. ”Pas de subventions, pas de scène nationale, pas de financement public”, précise-t-elle.

Ce choix est revendiqué comme un gage de liberté artistique : ”Nous avons fait le choix d'être dans le privé. Cela veut dire louer nous-mêmes nos salles, financer notre communication, avancer comme de vrais entrepreneurs... mais avec l'art et le rire comme moteurs.”

Vers une tournée régionale... avant Paris en 2027

Après la première bisontine, d’autres dates sont envisagées à Dole, Lons-le-Saunier, Dijon, Colmar et Paris à partir de fin 2027. Le spectacle de 75 minutes se veut à la fois populaire et réflexif, avec l’objectif de ”faire rire, oui. Mais aussi faire du bien. Ouvrir les champs des possibles.”

Infos pratiques

Distribution :

  • Auteur et rôle de Daphné : Delphine Doillon
  • Metteur en scène et rôle de l'Ange Anauel : François Costagliola
  • Rôle de l'Ange Samuel : Théo Vuillet-a-Ciles

Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

