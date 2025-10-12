Quatre voitures et une camionnette prennent feu à Valentigney

Selon les premiers éléments, quatre voitures ont pris feu. Les flammes se sont répandues à une camionnette.
Publié le 12/10/2025 - 08:55
Mis à jour le 12/10/2025 - 08:55
Les pompiers ont été mobilisés samedi 11 octobre 2025 vers 22h40 rue Victor Hugo à Valentigney.
Selon les premiers éléments, quatre voitures ont pris feu. Les flammes se sont répandues à une camionnette.
Les causes de l’incendie n’ont pas été communiquées.
Plus d’informations à venir…
