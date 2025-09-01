Lundi 1 Septembre 2025
Besançon
Sport

"Rallye bus" : une course à pied, en bus et en tramway à Besançon…

Publié le 01/09/2025 - 15:03
Mis à jour le 01/09/2025 - 11:49

L'association "Créatrice de Lien Social - Créa’So" organise le samedi 13 septembre 2025 une course inédite appelée "rallye bus". Zoom sur les détails de l’événement.

© Thomas M / stagiaire mCi

Ouvert à toutes et tous, l’événement "Rallye bus" est une course à pied, en bus et en tramway dans toute la Ville de Besançon. Objectif ? "Être la première équipe à faire le meilleur chrono !", précise l’association.

Deux parcours sont proposés :

  • 100% accessible : niveau facile et adapté aux personnes à mobilité réduite
  • 100% challenge : niveau avancé et zone avec escaliers.

Les équipes, constituées de cinq personnes doivent s'inscrire en avance (5 euros/personne) et réserver leur créneau de départ.  Le point de départ sera à la Fontaine du Parc Chamars entre 9h00 et 15h00.

Allez + loin

Publié le 1 septembre à 15h03 par Hélène L.
Sport

Besançon
Loisirs Sport
