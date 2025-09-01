"Rallye bus" : une course à pied, en bus et en tramway à Besançon…

Ouvert à toutes et tous, l’événement "Rallye bus" est une course à pied, en bus et en tramway dans toute la Ville de Besançon. Objectif ? "Être la première équipe à faire le meilleur chrono !", précise l’association.
Deux parcours sont proposés :
- 100% accessible : niveau facile et adapté aux personnes à mobilité réduite
- 100% challenge : niveau avancé et zone avec escaliers.
Les équipes, constituées de cinq personnes doivent s'inscrire en avance (5 euros/personne) et réserver leur créneau de départ. Le point de départ sera à la Fontaine du Parc Chamars entre 9h00 et 15h00.