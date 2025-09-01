"Rallye bus" : une course à pied, en bus et en tramway à Besançon…

L'association "Créatrice de Lien Social - Créa’So" organise le samedi 13 septembre 2025 une course inédite appelée "rallye bus". Zoom sur les détails de l’événement.

Ouvert à toutes et tous, l’événement "Rallye bus" est une course à pied, en bus et en tramway dans toute la Ville de Besançon. Objectif ? "Être la première équipe à faire le meilleur chrono !", précise l’association.

Deux parcours sont proposés :

100% accessible : niveau facile et adapté aux personnes à mobilité réduite

100% challenge : niveau avancé et zone avec escaliers.

Les équipes, constituées de cinq personnes doivent s'inscrire en avance (5 euros/personne) et réserver leur créneau de départ. Le point de départ sera à la Fontaine du Parc Chamars entre 9h00 et 15h00.