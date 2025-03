Rénovation énergétique : la Ville de Besançon accompagne les propriétaires des quartiers Palente, Cras et Orchamps

La Ville de Besançon renforce son engagement en faveur d’un habitat plus confortable et durable en mettant en place un accompagnement personnalisé pour les propriétaires des quartiers Palente, Cras et Orchamps. Celui-ci comprend un audit énergétique pris en charge, un plan de financement, une aide au dépôt des demandes d’aides et un suivi des travaux.

Le programme Territoire Zéro Exclusion Énergétique (TZEE) s’adresse aux profils suivants :

Être propriétaire occupant à Palente-Cras-Orchamps

Les revenus du foyer doivent être modestes

Le logement doit être classé E, F ou G sur l’échelle de performance énergétique

Le logement doit avoir plus de 15 ans et son propriétaire doit s’engager à y résider au moins trois ans après les travaux

Dès à présent, les habitants peuvent tester leur éligibilité en ligne ou par téléphone : 03 81 87 86 81.