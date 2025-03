Réunion publique avec Lucie Castets à Besançon

Lucie Castets tiendra une réunion publique sur le thème de l’avenir des services publics à 18h à la salle de la Malcombe suivie d’un temps d'échanges avec les participant(e)s.

Le comité élargi comprend non seulement les huit partis et mouvements qui, localement, soutiennent le NFP mais aussi des associations, des syndicats qui ont soutenu la campagne législative du NFP et le Comité citoyen de soutien au programme du NFP qui s'est constitué à l'automne dernier.

"Génération.S est bien entendu partie prenante active de cette initiative et vous invite à venir nombreuses et nombreux échanger avec Lucie Castets", nous est-il précisé.