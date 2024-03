RN57 Besançon-Beure : une enquête sur les propriétés impactées est ouverte

Dans un communiqué du jeudi 14 mars 2024, la DREAL Bourgogne-Franche-Comté a défini les contours de l’ouverture de l'enquête parcellaire sur le projet d'achèvement du contournement de Besançon. Les propriétaires concernés ont été contactés par courrier et sont invités à faire part de leurs observations.

Ouverte depuis le 4 mars 2024, l’enquête parcellaire sur le projet d’achèvement du contournement de Besançon porte sur les emprises foncières nécessaires à la réalisation de l’aménagement de la RN57 sur la section comprise entre les "boulevards" et Beure.

D’une durée d’un mois, l’enquête est destinée à vérifier l’identité des propriétaires directement concernés par le projet et a pour but de "leur faire prendre connaissance des limites d’emprise du projet et des surfaces qui seront nécessaires pour la réalisation des travaux sur chacune des parcelles les concernant" précise la DREAL dans son communiqué.

Les intéressés déjà contactés par courrier

Les intéressés (prévenus individuellement pas courrier) sont ainsi invités à consigner pendant toute la durée de l’enquête leurs observations sur les registres déposés en Mairie de Besançon et Beure ou à les adresser par écrit sur le site internet de la Préfecture du Doubs (accessible grâce au lien suivant),

Les remarques peuvent également être envoyées par courrier à l'attention du commissaire enquêteur, ou directement auprès du commissaire enquêteur lors des permanences prévues aux dates suivantes :

Mardi 19/03/2024 de 14h à 17h à la Mairie de Besançon,

Mercredi 03/04/2024 de 14h à 17h à la Mairie de Besançon,

Mercredi 13/03/2024 de 8h30 à 11h30 à la Mairie de Beure,

Vendredi 29/03/2024 de 8h30 à 11h30 à la Mairie de Beure.

Début des travaux en 2026

Pour rappel, les acquisitions foncières, les études techniques détaillées sur l’ensemble de l’opération et une première phase de travaux seront financées dans le cadre du volet mobilité 2023-2027 du contrat de plan État Région (CPER) pour un montant de 84 M€, réparti entre l’État, Grand Besançon Métropole, le conseil départemental du Doubs et la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La première phase de travaux correspondra à l’aménagement de la section comprise entre le diffuseur de l’Amitié (connexion avec la voie des Montboucons et le boulevard Kennedy) et le diffuseur de Planoise. Après l’obtention de l’autorisation environnementale et la réalisation des fouilles archéologiques, les travaux de cette première phase pourraient démarrer en 2026.