Saint-Vit : des travaux sur la RD13 du 29 juillet au 9 août

D’un montant total de 162 K€, les travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre du Département du Doubs. Ce chantier a été confié à l’entreprise Colas.

Conditions de réalisation des travaux

Le chantier nécessitera la mise en place d’une déviation pendant quatre nuits entre le lundi 29 juillet et le vendredi 9 août 2024, de 19h à 6h, hors week-end, qui empruntera, dans les deux sens de circulation, la RD 13 via Ferrières-les-Bois et Corcelles-Ferrières, et la RD 11 via Corcondray, Villers-Buzon et Chemaudin-et-Vaux.

”Cette solution permet de minimiser la gêne aux usagers tout en préservant la sécurité des agents sur le chantier”, conclut le Département.