Rock Garage : une troisième édition sous l’influence du reggae

Le samedi 6 septembre 2025, la soirée "Rock Garage" revient pour une troisième édition. Les artistes et les spectateurs se donnent rendez-vous à Fretigney, petite commune de Haute-Saône. Cette année, l'événement met le cap sur une ambiance un peu différente et invite le reggae sous toutes ses couleurs.

"Au milieu des champs et loins des salles et festivals surpeuplés", voilà ce que cherchent les organisateurs de la soirée. Le Rock Garage est un ancien garage poids-lourds, transformé en salle de spectacles et de concerts. Cet événement est porté par une dizaine de personnes depuis trois ans maintenant. Un projet qui se veut intime et sincère.

Pour sa troisième édition, le projet s’attaque à un nouveau style. Pas de rock ni de blues, cette année sera marquée par les roots et les riddims du reggae.

Programmation

Le garage ouvrera ses portes à 18h. C’est le groupe Broussaï, un pilier du reggae francophone qui sera la tête d’affiche. Ils seront accompagnés du groupe Mystically, porté par l’énergie vibrante de ses deux chanteuses. Enfin, c’est Lionel Kodjo avec sa voix grave et chaleureuse qui viendra clore la soirée.

Reggae oblige, cette édition sera saupoudrée de beaucoup d’engagements et de convictions. L'association Deneb, qui organise la soirée, décrit cet événement comme un "moment unique, sincère, festif et accessible à toutes et tous".

Le tarif des entrées est prévu à 30 euros en préventes et 35 euros sur place. De onze à 14 ans, ce sera 15 euros, et les entrées sont gratuites pour les moins de onze ans.