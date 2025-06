À l’arrivée des premiers engins, la cabine du véhicule était embrasée et la remorque chargée de 40 tonnes de blé subissait un début de propagation. Deux lances à eau ont été nécessaires pour éteindre les flammes et préserver les deux tiers du blé non impacté par le feu.

La circulation, interrompue dans un premier temps, a été rétablie sur une voie durant l’intervention des secours.