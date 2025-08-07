Jeudi 7 Août 2025
Besançon
Faits Divers

Sans permis et sous stupéfiant, il tente de fuir la police mais se fait attraper à Besançon

Publié le 07/08/2025 - 12:30
Mis à jour le 07/08/2025 - 10:42

Un équipage de la police nationale de Besançon a tenté de procéder au contrôle d’un véhicule suspect au 5 rue de Trépillot mardi 5 août 2025 à 22h15. À la vue des forces de l’ordre, le conducteur a effectué une rapide marche arrière avant de repartir brusquement, refusant d’obtempérer.

© Alexane Alfaro
Le véhicule a ensuite emprunté de nombreuses rues dans le but manifeste de se soustraire au contrôle policier. Finalement abandonné, les deux occupants ont pris la fuite à pied, en courant à travers les voies ferrées.

Le conducteur a été interpellé peu de temps après par les policiers. Un dépistage aux stupéfiants s’est révélé positif. Les vérifications ont par ailleurs établi qu’il conduisait malgré une suspension de son permis de conduire. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le véhicule, quant à lui, a été pris en charge par la société de dépannage City Car pour être confisqué.

Lors de son audition, le suspect, âgé de 40 ans, a reconnu avoir conduit sans permis de conduire. Il a déclaré avoir refusé le contrôle policier en raison de cette infraction. Il a également admis avoir consommé des stupéfiants avant de prendre le volant.

La garde à vue du mis en cause a pris fin le 6 août 2025. Il s’est vu notifier une convocation par reconnaissance préalable de culpabilité fixée fin janvier 2026.

Publié le 7 aout à 12h30 par Alexane
