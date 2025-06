Séjours pour mineurs isolés : le collectif Loue Solidaire lance un financement participatif

Pour la deuxième année consécutive, Loue Solidaire veut offrir un moment de déconnexion et de partage aux mineurs isolés de Besançon. Pour cela, les membres du collectif comptent organiser des séjours à la campagne pour leur faire pratiquer des activités festives et ludiques ainsi que des sports de plein air (acrobranche, baignade, foot, balade…). Chaque séjour permettrait à entre 15 et 20 jeunes de profiter de cinq jours de vacances dans le Val de Loue. Ils seront accompagnés par des bénévoles des associations du secteur dont Loue Solidaire et SolMiRé (solidarité migrants réfugiés).

Afin qu’un maximum de mineurs puisse profiter de ce séjour, le collectif a ouvert un financement participatif. Ces fonds serviront principalement à payer les achats alimentaires, du petit matériel (jeux, ballons...), les frais de déplacement, les activités payantes et l'énergie (gaz, électricité). L’objectif est de récolter 8.000€.

Pour contribuer d'une autre manière, l'association a également besoin de prêt de matériel et de bénévoles. Elle propose de les contacter pour en savoir plus.

Info +