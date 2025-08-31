Semaine de l’écriture : les candidatures sont ouvertes

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

"Pérenniser l’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’école et promouvoir sa pratique dès le plus jeune âge sont au cœur de la mission de La Semaine de l’Écriture, qui vise à faire de l’écriture manuelle une compétence durable", souligne Bernard Bouvet, président fondateur de La Semaine de l’Écriture.

En partenariat avec les éditions MDI, et avec le concours de l'association graphothérapeute 5E, des fiches pédagogiques spécifiques ont été développées. Celles-ci permettent :

de faire travailler les compétences d’écriture en lien avec les programmes,

de donner le goût de l’écrit aux élèves,

et de préserver la sensation de l’écriture manuelle dans leurs habitudes.

Ces ressources sont mises à disposition gratuitement sur le site de l’association, afin de faciliter l’intégration du concours dans les pratiques de classe.

Modalités de participation

Participation gratuite, inscription à partir du 1er septembre. Les textes manuscrits sont à renvoyer au plus tard le 15 octobre 2025 (cachet de la poste faisant foi)