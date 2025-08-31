Dimanche 31 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Education

Semaine de l’écriture : les candidatures sont ouvertes

Publié le 31/08/2025 - 08:30
© Élodie R.
© Élodie R.

"Pérenniser l’apprentissage de l’écriture manuscrite à l’école et promouvoir sa pratique dès le plus jeune âge sont au cœur de la mission de La Semaine de l’Écriture, qui vise à faire de l’écriture manuelle une compétence durable", souligne  Bernard Bouvet, président fondateur de La Semaine de l’Écriture.

En partenariat avec les éditions MDI, et avec le concours de l'association graphothérapeute 5E, des fiches pédagogiques spécifiques ont été développées. Celles-ci permettent :

  • de faire travailler les compétences d’écriture en lien avec les programmes,
  • de donner le goût de l’écrit aux élèves,
  • et de préserver la sensation de l’écriture manuelle dans leurs habitudes.
  • Ces ressources sont mises à disposition gratuitement sur le site de l’association, afin de faciliter l’intégration du concours dans les pratiques de classe.

Modalités de participation

Participation gratuite, inscription à partir du 1er septembre. Les textes manuscrits sont à renvoyer au plus tard le 15 octobre 2025 (cachet de la poste faisant foi)

Publié le 31 aout à 08h30 par Hélène L.
Education

Montbéliard
Education Santé

Une nouvelle filière de manipulateur en radiologie médicale dès la rentrée à l’IFMS de Montbéliard

À compter du 2 septembre 2025, une nouvelle filière de manipulateur en électroradiologie médicale (DEME) ouvre au sein de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) de Montbéliard et accueillera 20 étudiants issus de Parcoursup, apprend-on dans un communiqué de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

études hôpital Nord Franche-Comté IFMS université de franche-comté université Marie et Louis Pasteur
Publié le 29 aout à 10h13 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education

Une rentrée scolaire 2025 : “La priorité est la réussite des élèves sans exception”, pour Nathalie Albert-Moretti

VIDEO • La rectrice de l’académie de Besançon a tenu une conférence de presse ce mercredi 27 août 2025 à quelques jours de la rentrée scolaire pour exposer les enjeux de cette année. 194.673 élèves seront accueillis dans 1.221 écoles.

académie de besançon éducation rentree scolaire scolaire
Publié le 28 aout à 14h00 par Hélène L.
Franche-Comté
Education

Des places encore disponibles à l’Enilea de Mamirolle et Poligny pour la rentrée de 2025

Pour les élèves qui n'auraient pas encore trouvé leur école oiur la rentée de septembre, l'École nationale de l’innovation, des laboratoires, de l’eau et de l’alimentation (Enilea) rappelle qu’il reste encore quelques places disponibles dans plusieurs formations dispensées à Mamirolle et Poligny. Voici le détail des places disponibles.

enilea études supérieures formation
Publié le 27 aout à 15h01 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Société

Sondage – Pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ?

Changement de rythme, blues de fin de vacances, peur de l’inconnu, reprises des cours ou du travail la rentrée est parfois redoutée par les enfants, comme par les adultes. Dans un climat politique tendu et une organisation quotidienne bien plus exigeante que lors des vacances, la rentrée 2025 ne s’annonce pas de tout repos. Et pour vous, la rentrée est-elle une source d’anxiété ? 

rentrée rentree scolaire sondage stress
Publié le 30 aout à 15h21 par Elodie Retrouvey
Port-sur-Saône
Education Social

À Port-sur-Saône, une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales

Organisé à l’initiative du préfet de la Haute Saône, l’événement aura lieu le jeudi 28 août 2025 à Saôn’Expo de Port-sur-Saöne et réunira "élus, futurs élus, agents publics, associations, ainsi que les jeunes et leurs familles" le temps d’une journée consacrée à la jeunesse et aux initiatives locales. 

jeunes jeunesse préfecture de la haute-saône
Publié le 22 aout à 16h52 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Education Jeunesse

L’enseignement catholique de Franche-Comté prépare sa rentrée scolaire 2025

Ce vendredi 22 août 2025, c’est déjà la rentrée pour les chefs d’établissements, professeurs et associations de parents d’élèves au sein de l’enseignement catholique. Hier matin, Mireille Besseyre, directrice de l’enseignement catholique en Franche-Comté, a dressé un bilan des projets lancés et des objectifs pour l’année à venir.

affaire Betharram enseignement catholique rentrée 2025
Publié le 22 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
France
Economie Education

La prime de l’allocation de rentrée scolaire versée dès ce mardi 19 août 2025

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) sera versée ce mardi 19 août 2025 aux familles concernées ayant au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans. Elle est destinée à aider les familles à "assumer le coût de la rentrée scolaire" rappelle sur la caisse d’allocation familiale (CAF) sur son site internet. On passe en revue ce qu’il faut savoir sur cette aide à la rentrée.

aide allocation caf finances rentree scolaire
Publié le 19 aout à 10h55 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Education Santé

Baptiste Thibault, un Franc-Comtois qui fait entendre sa voix au ministère de la Santé

Originaire de Lons-le-Saunier dans le Jura, Baptiste Thibault a récemment achevé son stage auprès de la ministre de la Santé, dans le cadre d’un cursus en politiques publique, en parallèle de ses études de médecine. À 29 ans, ce Franc-Comtois souhaite rétablir le dialogue entre l’administration et l’hôpital.

Catherine Vautrin ministre de la santé politiques publiques portrait
Publié le 17 aout à 12h00 par Salomé F. • Membre
Doubs
Education Jeunesse

Les cahiers de vacances, bonne ou mauvaise idée ? On a questionné cinq profs…

En Franche-Comté comme partout en France, de nombreuses familles optent pour l'achat de cahiers de vacances : selon GFK*, environ 4,5 millions sont vendus chaque année dans l'hexagone. Nous avons demandé à cinq professeures du Doubs de nous faire part de leurs avis sur ces carnets qui se veulent à la fois ludiques et pédagogiques...

cahier de vacances professeurs des écoles saison estivale
Publié le 3 aout à 09h33 par Salomé F. • Membre

