Sept départements de Bourgogne-Franche-Comté placés en vigilance jaune aux orages

Selon les prévisionnistes, le Doubs, le Jura, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, la Côte d’Or, L’Yonne et la Saône-et-Loire sont tous concernés par la vigilance à midi ce vendredi.

Le phénomène devrait pendre fin samedi vers minuit pour l’Yonne, 2h00 du matin pour la Côte d’Or et la Saône-et-Loire. Le reste de la Franche-Comté sera encore concerné jusqu'à 6h00.

"Des rafales entre 50 et 60 km/h voire très localement entre 60 et 70 km/h au plus fort de l'activité

orageuse seront possibles", apprend-on.