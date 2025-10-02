Service Civique Solidarité Seniors : un appel à la mobilisation dans le Doubs

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion de la Semaine bleue (6 au 12 octobre 2025), le Service Civique Solidarité Seniors (SC2S) lance un appel à la mobilisation dans le Doubs. L’objectif : recruter 47 jeunes volontaires entre 2025 et 2026 afin d’accompagner près de 780 personnes âgées dans le département.

"Face à l’explosion de l’isolement en France, le Service Civique Solidarité Seniors appelle à s’engager dans le Doubs", souligne l’AND-SC2S (Association nationale pour le déploiement du Service Civique Solidarité Seniors).

Des missions variées auprès des seniors

Les jeunes volontaires s’engageront pour une durée de 6 à 12 mois dans des missions de lien social, sans condition de diplôme. L’indemnité mensuelle est fixée à 619,83 €. Les actions proposées vont des visites de convivialité à la co-animation de quizz, karaoké, jeux de mémoire ou de société, en passant par des activités manuelles (cuisine, décoration, etc.) ou encore l’accompagnement lors de sorties extérieures (balades, théâtre, marché).

Les volontaires peuvent également proposer des actions selon leurs envies et passions, telles que le chant, le bien-être ou la collecte de mémoire. Les candidatures se font en ligne via la rubrique "Offre de missions" sur le site sc-solidariteseniors.fr .

Un enjeu national face à l’isolement

Selon le communiqué, en France, 33 % des plus de 65 ans et 58 % des jeunes de 16 à 25 ans déclarent se sentir seuls. Le programme SC2S entend y répondre par "une mission d’intérêt général auprès des aînés pour créer du lien, encourager leur autonomie et lutter contre l’isolement".

Depuis 2021, plus de 22.000 jeunes ont déjà été mobilisés, permettant de soutenir plus de 444 000 personnes âgées, en métropole et en outre-mer.

Des impacts positifs pour tous

Le dispositif affiche des résultats mesurés :

Pour les personnes âgées : 4 sur 5 disent avoir envie de faire davantage de choses depuis qu’elles sont accompagnées par des jeunes.

Pour les jeunes : 87 % déclarent avoir acquis de nouvelles compétences, et 42 % envisagent désormais de travailler dans le secteur médico-social.

Pour les professionnels : 91 % estiment que la présence des jeunes améliore l’accompagnement des seniors et permet de diversifier les activités.

La Semaine bleue 2025 : la solidarité intergénérationnelle à l’honneur

Le programme SC2S s’inscrit dans le cadre de la Semaine bleue, dédiée à la solidarité avec les aînés. Il rappelle que cette démarche prend de multiples formes : temps d’écoute, partage de connaissances (informatique, tricot, histoire…), accompagnement aux sorties culturelles, activités de loisirs comme le jardinage ou la cuisine.

Les résultats de la mesure d’impact social 2023-2024 confirment l’efficacité de cette solidarité intergénérationnelle :

75 % des personnes âgées accompagnées affirment avoir « envie de faire davantage de choses »,

70 % se disent « heureuses et de bonne humeur »,

79 % des jeunes volontaires déclarent avoir développé des compétences,

près de la moitié disent avoir changé leur regard sur les seniors.

Appel aux structures locales

Les organismes du secteur médico-social et associatif du Doubs (EHPAD, services à domicile, centres sociaux, CCAS, associations, hôpitaux, etc.) sont également invités à s’associer à la mobilisation.

Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement d’Agathe Gloriod, référente territoriale de la mobilisation dans le Doubs, ainsi que de formations et échanges de pratiques pour les jeunes et les professionnels encadrants.

À propos du programme

Le Service Civique Solidarité Seniors a été lancé en mars 2021 par le Ministère chargé de l’Autonomie et le Secrétariat d’État chargé de la Jeunesse et de l’Engagement. Il réunit des acteurs tels qu’Unis-Cité, Monalisa, La Croix-Rouge française, les Petits Frères des Pauvres, le Groupe SOS Seniors ou encore la Fehap. Initialement soutenu par Malakoff Humanis, le dispositif est aujourd’hui financé par la fédération Agirc-Arrco.