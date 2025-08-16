Samedi 16 Août 2025
Société Transports

Somnolence au volant : près d’un Français sur deux concerné

Publié le 16/08/2025 - 14:00
Mis à jour le 14/08/2025 - 13:47

En ce mois d’août 2025, l’association 40 millions d’automobilistes a révélé les résultats d’une étude sur la somnolence au volant. Selon leurs chiffres, près d’un Français sur deux admet avoir déjà somnolé en conduisant. Face à cette situation préoccupante, l’association a lancé un projet visant à sensibiliser le public aux dangers associés à cette condition.

Voiture (illustration) © PKL
Voiture (illustration) © PKL

La somnolence au volant est un facteur à risque souvent sous-estimé, réduisant la vigilance, les réflexes et la capacité de réaction des conducteurs. L’étude montre que près de 50% des Français ont déjà somnolé au volant, et 38 % des personnes interrogées avouent avoir eu peur de provoquer un accident en raison de la fatigue.

"Il est important que tous les automobilistes prennent conscience des dangers encourus et de l’importance de faire une pause sur la route, même lorsqu’ils pensent être encore en capacité de rouler. Il est essentiel de s’arrêter dès que possible, pour prendre le temps de récupérer avant de reprendre la route", souligne Pierre Chasseray, délégué général de l’association.

Les chiffres de l’étude sont frappants : la fatigue est responsable de 30 % des accidents sur autoroute et de 20 % sur les autres routes. De plus, conduire après une nuit blanche équivaut à avoir un taux d’alcool dans le sang de 0,9 g/L, ce qui est un taux illégal dans toute l’Union européenne.

Un projet pour sensibiliser les conducteurs

Pour alerter les automobilistes, 40 millions d’automobilistes a publié un reportage début août. Dans cette vidéo, disponible sur leur chaîne YouTube, des responsables de l’association ont testé leurs capacités en conduisant pendant six heures sur un simulateur, pour étudier les effets de la fatigue au volant.

Philippe Nozière, président de l’association, a commenté les résultats de cette expérience : "Durant l’expérience, nous avons tous ressenti de la fatigue. Mais nous ne nous attendions pas à de tels résultats. Sur les 6h de trajet, Jade a passé 1h21 sans avoir les yeux sur la route, dont 18 minutes les yeux fermés à cause de la fatigue."

La vidéo de l’expérience est disponible sur la chaîne YouTube de l’association.

accident de la route départ en vacances somnolence

Publié le 16 aout à 14h00 par Salomé F. • Membre
