Sondage - Combien de livres lisez-vous par an ?
Publié le 15/09/2025 - 12:00
Mis à jour le 15/09/2025 - 11:07
Selon une étude du Centre national du livre de 2023, les Français lisent en moyenne 22 livres par an, qu’ils soient au format papier ou numérique. Du 19 au 21 septembre, le festival littéraire Livres dans la Boucle revient à Besançon. L’occasion parfaite pour remplir sa bibliothèque de nouvelles lectures. Et vous, combien de livres (papier et numérique) lisez-vous en moyenne par an ? C’est notre sondage de la semaine !