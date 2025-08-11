Lundi 11 Août 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Sondage - De manière générale, êtes-vous heureux-heureuse ?

Publié le 11/08/2025 - 14:30
Mis à jour le 11/08/2025 - 10:46

Nous avons tous notre propre définition du bonheur, qu’il s’agisse de petits moments de joie au quotidien ou d’un sentiment plus profond d’épanouissement. Mais alors que l’actualité et l’ambiance générale ne sont pas particulièrement positives depuis un certain temps, se sentir joyeux n’est pas chose facile. Et vous, de manière générale, êtes-vous heureux-heureuse ? C’est notre sondage de la semaine.

Image générée par IA © victorsteep/pixabay

France
Jeunesse Société

Une nouvelle version de la Journée défense et citoyenneté dès septembre 2025

Chaque année, près de 800.000 jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participent à la Journée défense et citoyenneté (JDC), une étape obligatoire qui fait suite au recensement citoyen. À partir de septembre 2025, une nouvelle version de la JDC sera progressivement mise en place, avec pour objectif de rendre les participants plus actifs durant cette journée.

jdc jeunesse journée défense et citoyenneté
Publié le 10 aout à 10h10 par Alexane
France
Société

Tenue vestimentaire au travail et chaleur : quelles sont les règles ?

Puis-je porter un short au travail pendant une canicule ? Mon employeur peut-il m’imposer une tenue ? Si la liberté de se vêtir reste un principe, elle connaît des limites dans le cadre professionnel. Le Code du travail et la jurisprudence encadrent les possibilités pour l’employeur d’imposer certaines règles vestimentaires. Le site Service-Public.fr fait le point sur les droits et obligations des salariés et des employeurs en la matière.

chaleur code du travail emploi travail vêtements
Publié le 9 aout à 14h00 par Alexane
France
Société

Retards, pertes, bagages abîmés lors d’un voyage en avion : quels sont vos droits ?

Lors d’un voyage en avion, un désagrément avec vos bagages peut transformer une expérience agréable en véritable source de stress. Que vos bagages aient été retardés, perdus ou endommagés, sachez que la compagnie aérienne est tenue de vous indemniser, sous certaines conditions. Voici un point complet sur vos droits.

aéroport avion bagage vacances
Publié le 9 aout à 11h30 par Alexane
Besançon
Société Transports

Véhicules non assurés à Besançon : quand des vies peuvent basculer en un instant…

La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
 

assurance trottinette electrique vélo voiture
Publié le 8 aout à 18h00 par Alexane
Pontarlier
Santé Société

Utilisation des écrans : la ville de Pontarlier lance un programme de sensibilisation dès la rentrée

Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.

addiction aux écrans santé numérique ville de pontarlier
Publié le 8 aout à 15h59 par Eddy R.
Besançon
Société

En images – Besançon commémore les 80 ans des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki

La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.

anne vignot bombe atomique hiroshima nagasaki
Publié le 8 aout à 15h00 par Alexane
France
Santé Société

Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel censure la réintroduction du pesticide acétamipride

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août 2025 la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugée par les Sages contraire à la Charte de l'environnement.

biodiversité conseil constitutionnel écologie loi duplomb pesticides santé
Publié le 8 aout à 09h25 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

Le viager et la nue-propriété en plein essor en Bourgogne-Franche-Comté

Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.

économie immobilier nue-propriété retraite viager
Publié le 6 aout à 16h15 par Alexane
Sochaux
Société Sport

À Sochaux, supporters et joueurs unis pour rénover le stade Bonal

La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.

Association sociochaux fc sochaux football rénovation stade bonal
Publié le 5 aout à 14h00 par Alexane

