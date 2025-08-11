Sondage – De manière générale, êtes-vous heureux-heureuse ?

Publié le 11/08/2025 - 14:30
Mis à jour le 11/08/2025 - 10:46
Nous avons tous notre propre définition du bonheur, qu’il s’agisse de petits moments de joie au quotidien ou d’un sentiment plus profond d’épanouissement. Mais alors que l’actualité et l’ambiance générale ne sont pas particulièrement positives depuis un certain temps, se sentir joyeux n’est pas chose facile. Et vous, de manière générale, êtes-vous heureux-heureuse ? C’est notre sondage de la semaine.
Nous avons tous notre propre définition du bonheur, qu’il s’agisse de petits moments de joie au quotidien ou d’un sentiment plus profond d’épanouissement. Mais alors que l’actualité et l’ambiance générale ne sont pas particulièrement positives depuis un certain temps, se sentir joyeux n’est pas chose facile. Et vous, de manière générale, êtes-vous heureux-heureuse ? C’est notre sondage de la semaine.
Notre partenaire Domergue Aviation a immortalisé le camping du festival No Logo qui s'est tenu du vendredi 8 au dimanche 10 août 2025 à Fraisans.
Chaque année, près de 800.000 jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participent à la Journée défense et citoyenneté (JDC), une étape obligatoire qui fait suite au recensement citoyen. À partir de septembre 2025, une nouvelle version de la JDC sera progressivement mise en place, avec pour objectif de rendre les participants plus actifs durant cette journée.
Puis-je porter un short au travail pendant une canicule ? Mon employeur peut-il m’imposer une tenue ? Si la liberté de se vêtir reste un principe, elle connaît des limites dans le cadre professionnel. Le Code du travail et la jurisprudence encadrent les possibilités pour l’employeur d’imposer certaines règles vestimentaires. Le site Service-Public.fr fait le point sur les droits et obligations des salariés et des employeurs en la matière.
Lors d’un voyage en avion, un désagrément avec vos bagages peut transformer une expérience agréable en véritable source de stress. Que vos bagages aient été retardés, perdus ou endommagés, sachez que la compagnie aérienne est tenue de vous indemniser, sous certaines conditions. Voici un point complet sur vos droits.
La conduite sans assurance progresse en France, et Besançon n’échappe pas à la tendance. On estime qu’environ 680.000 conducteurs et conductrices conduiraient sans assurance en France d’après les données de l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière en 2022. À Besançon, les forces de l’ordre multiplient les contrôles et les procédures, et se dotent d'outils plus efficaces et performants que jamais. Conduire un véhicule non assuré est une infraction lourde de conséquences, qui peut faire basculer une vie en quelques secondes...
Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.
La Ville de Besançon, en collaboration avec le Comité départemental du Doubs du Mouvement de la paix et l’association Agir pour le désarmement nucléaire (ADN) de Franche-Comté, a tenu ce vendredi 8 août une cérémonie en mémoire des bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, survenus les 6 et 9 août 1945.
Les adolescents devaient effectuer une marche nocturne dans le Jura par une nuit sans lune : un camp scout a été fermé sur décision des autorités pour cause de "danger immédiat", après "deux accidents graves", a-t-on appris jeudi 7 août 2025 auprès des autorités.
Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi 7 août 2025 la disposition la plus contestée de la loi Duplomb, qui prévoyait la réintroduction sous conditions de l'acétamipride, un pesticide interdit de la famille des néonicotinoïdes, jugée par les Sages contraire à la Charte de l'environnement.
Quand on a une envie pressante et qu’on est loin de chez soi, il est bon de connaître les lieux où se trouvent les toilettes publiques pour éviter de se cacher derrière une voiture ou dans une arrière cour nuisant à la propreté des lieux. Voici la liste des WC publics gratuits à Besançon.
Alors que le marché immobilier traditionnel reste en difficulté, la Bourgogne-Franche-Comté se distingue par un dynamisme croissant dans le secteur du viager et de la nue-propriété. Ces formes alternatives de monétisation immobilière séduisent de plus en plus de retraités souhaitant vieillir chez eux tout en mobilisant leur patrimoine.
Les autorités sanitaires ont appelé vendredi 1er août 2025 à respecter les interdictions de baignade, pointant les risques liés aux sites non surveillés, alors qu'environ 200 personnes, dont 27 enfants et adolescents, ont perdu la vie par noyade en moins de deux mois en France.
La rénovation du stade Bonal progresse, portée par l’énergie des supporters et socios du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Selon le communiqué publié par l’Association Sociochaux ce mardi 5 août, la première phase de ce chantier participatif dédié à l’embellissement du stade touche au but, avec le nettoyage, ragréage et peinture des escaliers et colonnes du parvis Nord.
Publiez gratuitement vos actualités et événements