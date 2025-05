Sports : dernier match de la saison pour le GBDH et le FC Sochaux

Handball

Proligue : GBDH - Frontignan, vendredi 16 mai à 20h30 au palais des sports de Besançon

Assuré de son maintien, le GBDH disputera ce vendredi au palais des sports son dernier match de la saison 2024-2025 de Proligue, contre le 3e du classement Frontignan.

Malgré un gros écart au classement, les Bisontins (13e) restent invaincus à domicile depuis fin mars. Les hommes de Christophe Viennent mettront donc tout en oeuvre pour conclure la saison sur une bonne note à la maison.

La rencontre fera également office de dernier match sous le maillot bleu pour neuf joueurs du groupe bisontin. À l’issue de la rencontre, une cérémonie des départs est prévue pour venir clôturer cette saison.

Football

National : Queveilly-Rouenn Métropole - FC Sochaux-Montbéliard, vendredi 16 mai à 19h30.

En tant qu’entraîneur "corporate" Frédéric Bompard a fait en sorte que ce dernier match de la saison face à QRM, ne vienne pas interférer sur "la priorité de ce week-end, le match des U19 de Pierre-Alain Frau" qui disputeront dimanche une finale de play-offs face aux jeunes du Paris-Saint-Germain.

Le coach sochalien devra également composer avec "beaucoup de suspendus, beaucoup de blessés" notamment en raison de la réserve qui dispute elle aussi son dernier match de championnat. Pour autant, son groupe devra tout de même "rester professionnel" et malgré une saison décevante, le FCSM, 11e, s’est fixé comme dernier objectif de "laisser QRM derrière nous".

Une défaite entraînerait effectivement une perte d’au moins un rang au classement, mais on a envie d’écrire… quelle importance désormais ? Un rang de plus ou de moins ne changera rien à l’issue de la saison, le FCSM étant assuré d’évoluer en National la saison prochaine, on aurait même plutôt hâte de voir cette saison enfin arriver à son terme pour se permettre d’espérer (beaucoup) mieux l’an prochain…

Pour sa dernière sur le banc sochalien, l’entraineur a d’ailleurs pris un peu de recul en conférence de presse pour analyser la situation et livrer son ressentiment. J’ai eu "zéro souci avec mon vestiaire" et "avec mon staff" assure Bompard qui a souligné que "le FC Sochaux a besoin de retrouver de l’apaisement, du calme, de la sérénité et cet esprit de famille qui était le sien et que je n’ai pas forcément retrouvé", a résumé le coach, "je pense que c’est la clé".

Un sentiment probablement partagé par le portier sochalien, Mathieu Patouillet, qui disputera lui aussi son dernier match sous les couleurs Jaune & Bleu ce vendredi.