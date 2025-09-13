Sports : un premier nul rageant pour le FCSM et une défaite à domicile pour le GBDH

Le FCSM affrontait Caen vendredi 12 septembre pour la 6e journée de National et n'a pu éviter le nul au stade Bonal malgré une ouverture du score sochalienne. À Besançon, le GBDH n'a pas été en mesure de combler son retard au score et n'a pu éviter la défaite contre Pontault au palais des sports.

Football

National : FC Sochaux-Montbéliard - Caen : 1-1

Au terme d’un match très disputé, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score logique de parité même si du côté du FCSM on peut nourrir quelques regrets. Car les Sochaliens étaient finalement les premiers à trouver enfin le chemin des filets à la 79e minute de jeu grâce à un but signé Kapit Djoco, bien servi par Julien Vetro entré en jeu quelques minutes plus tôt.

Mais cela avait pour effet de redonner du coeur à l’ouvrage aux Normands qui, appliqués, n’ont mis que trois minutes pour trouver à leur tour la solution permettant de faire sauter le verrou sochalien (81’). Un nul quelque peu frustrant, qui ne coûte pas encore la première place aux Sochaliens mais qui permet à Versailles de recoller au classement avec désormais un seul point de retard et deux matchs en moins.

Handball

Proligue : GBDH - Pontault Combault : 33-36

La première victoire du GBDH cette saison attendra encore un peu. Désireux de lancer leur saison à domicile les Bisontins se sont finalement inclinés face à Pontault-Combaut. Le GBDH, déjà en retard de 4 buts à la mi-temps (16-20), n’a pas été en mesure de rattraper son retard dans la deuxième période.