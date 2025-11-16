Suraccident au Bélieu, un pompier évite de justesse une voiture

Alors que les sapeurs-pompiers du Doubs intervenaient pour un accident de la circulation au Bélieu, un autre véhicule est venu percuter le véhicule d’intervention des secours dans la matinée du 16 novembre 2025.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation à forte cinétique impliquant un véhicule de tourisme ayant effectué des tonneaux sur la départementale 461 au Bélieu. À l’arrivée des secours, le ou les occupants avaient toutefois quitté les lieux.

Alors que l’intervention touchait à sa fin, un second incident est survenu. Lors de l’enlèvement du dernier triangle de signalisation, le véhicule de secours routier a été percuté à l’avant par une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux jeunes femmes de 20 et 21 ans.

D’après les secours présents sur les lieux, la voiture est passée entre un sapeur-pompier et le véhicule de secours routier. Averti par le cri d’un collègue, le pompier a tout juste eu le temps de s’écarter en se jetant dans un champ pour éviter la collision.

Les deux femmes, légèrement blessées, ont été transportées au centre hospitalier de Pontarlier. Aucune victime n’est à déplorer parmi les sapeurs-pompiers. Le véhicule de secours routier est, en revanche, hors-service en raison des dégâts matériels subis.