Tentative de meurtre : un homme reçoit deux balles tirées à bout portant à Besançon

Selon les premiers éléments, un individu est sorti d’un véhicule et a tiré deux balles à bout portant sur un homme qui sortait de chez lui. Sans plus d’informations, il nous a été précisé que ces derniers se connaissaient.

Si les causes exactes de ces tirs ne sont pas encore connues, elles ne seraient toutefois pas liées à du trafic de drogue.

Un homme interpellé chez lui

Après avoir été blessé à l’abdomen et au fessier, la victime s’est enfuie en prenant sa voiture et s’est stationnée plus loin pour appeler les secours dimanche vers 17h50. Les sapeurs-pompiers, le Samu et la police se sont rendus sur place.

Le trentenaire a été transporté au CHU de Besançon sans que ses jours ne soient en danger.

Une enquête est en cours.